Pese a la caída del riesgo país, en 2017 la Argentina pagó mayor tasa por la deuda

En el año pasado, la gestión de Caputo llevó la deuda a u$s 319.422 millones, 21% sobre el año anterior

Pese a la baja del riesgo país que la Argentina había logrado hasta el año pasado, la tasa de interés de la deuda ponderada por moneda e instrumento subió de 5,23% en septiembre 2016 a 6,4% de septiembre de 2017. Se debe a que la deuda en dólares comenzó a emitirse a plazos más largos, lo que implica una mayor tasa, y a que aumentó tres puntos la proporción de emisiones en pesos, que están atadas a las políticas de altas tasas del Banco Central (BCRA) para bajar la inflación.

Hacia adelante, el riesgo viene de la mano de la normalización de la política monetaria de EE.UU., pero el Gobierno nacional se anticipó a los cambios de este año emitiendo un tercio de sus necesidades de financiamiento en enero pasado.

El dato surge del informe de Deuda Pública al 30 de septiembre pasado, que publicó el Ministerio de Finanzas, e indicó que la deuda subió 22% interanual hasta u$s 305.708 millones. Al sumar el cupón PBI, el stock de deuda alcanzó u$s 319.422 millones un 21% por encima de los u$s 264.578 millones del año anterior.

Pero con las nuevas emisiones de deuda, se incrementó 3 puntos la proporción en moneda local, lo que reduce la vulnerabilidad externa: la deuda en pesos avanzó a 30,08% desde el 27,41%, en tanto el stock en moneda extranjera bajó a 69,92% desde 72,59% el año anterior.

Las emisiones locales estuvieron atadas a la política monetaria del BCRA para bajar la inflación: la tasa de interés de la deuda en pesos no ajustable por CER aumentó a 13,23% desde 9,11% del año anterior. Un costo que pagaron principalmente los títulos públicos (de 16,92 a 21,14%) y las letras del Tesoro (de 21,53% a 23,46%).

En cambio, la tasa de la deuda en pesos ajustable por CER bajó a 3,62% desde 3,81%.

Luego, el costo de la deuda en dólares estadounidenses subió a 4,39% en septiembre pasado desde 4,2% del año anterior. De vuelta los títulos públicos pagaron 4,95% versus los 4,56% del año anterior y las letras del Tesoro, 2,53% versus 0,48% del año anterior.

En el mismo plazo, el riesgo país de Argentina bajó 65 puntos básicos, a 388 puntos.

"En dólares, el costo tuvo que haber subido porque Argentina emitió a plazos más largos, porque el riesgo país bajó. Y en pesos, la suba de tasas del BCRA arrastró todo el mercado de tasas de interés", dijo Miguel Zielonka, director asociado de la consultora EconViews.

La vida promedio de la deuda bruta pasó de 7,4 a 8 años.

"El gobierno está buscando emitir más localmente para reducir la vulnerabilidad externa", agregó Zielonka. Según explicó, en América latina no más del 10% de las nuevas emisiones son en moneda extranjera.

En tanto, el costo de la deuda en euros bajó a 4,55% desde 4,81% y el de la deuda en yenes, a 2,8% desde 3,79%. En otras monedas extranjeras, a 3,17% desde 3,98%.

El pago de intereses a septiembre pasado alcanzó así 2,6% del PBI, versus 2,3% del año anterior. En tanto, terminaron captando el 10,4% de los recursos tributarios, frente al 8,9% de 2016.

El riesgo es que desde octubre de 2017, el riesgo país de Argentina comenzó a subir en lo que va del año recuperó 60 puntos básicos e incrementó en 100 puntos básicos el costo de la deuda argentina. Además, la incertidumbre global afectó más al riesgo argentino, que se despegó de los pares latinoamericanos.

Con todo, debido a que el PBI siguió creciendo, el pago de intereses en 2017 alcanzó 2,2% del PBI el año pasado, según datos de Hacienda, y el gobierno prevé que se mantenga estable hasta 2019.

"El gobierno tiene que estabilizar el stock de deuda sobre PBI logrando la consolidación fiscal. Si se acomoda el déficit primario, la deuda sólo crece por el pago de intereses. Y como el PBI crece, se vuelve dinámica y sostenible, y no se dispara el ratio de deuda sobre PBI", explicó Zielonka. "Si el ajuste fiscal no se realiza nunca, la deuda se vuelve explosivo", agregó.

A septiembre de 2017, la deuda bruta incluyendo la no presentada al canje alcanzaba el 53,4% del PBI.