Pese a fuerte repunte del agro, hubo rojo comercial de u$s 266 millones en marzo

El fuerte aumento en las exportaciones, medidas en cantidades, del sector agropecuario no logró evitar que el saldo de la balanza comercial en marzo arrojara déficit, de u$s 266 millones, por la caída en los precios y el importante retroceso en las ventas externas de manufacturas de origen industrial y de combustibles.

El déficit del tercer mes de 2016 fue 60% inferior al rojo que había registrado el Intercambio Comercial Argentino (ICA) en el mismo mes del año pasado, que había ascendido a u$s 672 millones, según se desprende del informe que dio a conocer ayer el Indec.

Con estos resultados, el intercambio comercial cerró el primer trimestre del año con un rojo de u$s 381 millones, contra el resultado negativo de u$s 1184 millones del mismo período de 2015. Entre enero y marzo de 2016, las exportaciones sumaron u$s 12.413 millones (3% de alza interanual) y importado por u$s 12.794 millones (una merma de 3% interanual).

En cuanto al mes pasado, las exportaciones subieron 2% interanual, hasta u$s 4452 millones, como consecuencia de un alza de 14% en las cantidades vendidas y una baja de precios.

El incremento en el volumen de ventas obedeció a un repunte de 46% en las exportaciones de productos primarios y de 17% en las manufacturas de origen agropecuario, señaló el organismo.

Las ventas del sector agropecuario, beneficiado por el fin de las trabas comerciales (para el trigo y el maíz principalmente) y por la eliminación de retenciones (salvo para la soja), fueron nuevamente fundamentales para que el rojo del tercer mes de 2016 quedara acotado.

Es que marzo se caracterizó por una fuerte reducción en las ventas externas, medidas en cantidades despachadas, de manufacturas de origen industrial (28% menos que el mismo mes del año pasado) y de un 45% en las colocaciones al mundo de combustibles y energía.

En marzo, además, las importaciones bajaron 7% interanual, al sumar u$s 4719 millones. El Indec expuso que el retroceso de las compras al mundo se debió a la caída de 13% en los precios y un alza de 7% en las cantidades adquiridas.

En el primer trimestre, resaltó la consultora Abeceb.com, "se destaca el crecimiento de las exportaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias que experimentaron un fuerte crecimiento en cantidades, 70% y 39% interanual, respectivamente, lo que fue parcialmente compensados por una caída en los precios internacionales". En ese marco, las ventas externas de trigo subieron 105% y las de maíz, 84% interanual.