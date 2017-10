Pese a ataques al Presidente, Bullrich dijo que no reforzará la custodia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adjudicó hoy a un "intento de caos" en época electoral la agresión que sufrió la caravana presidencial en la ciudad de Santa Rosa, aunque adelantó que "no" se va "reforzar" la custodia de Mauricio Macri y que pedirá a la Justicia que investigue el "comportamiento institucional" del gobierno de La Pampa, a cargo del peronista Carlos Verna, en ese hecho.

"No la vamos a reforzar (la custodia). El Presidente tiene una premisa: estar seguro y cuidado pero la decisión es que esta estrategia de agresión no sea separarlo de la gente", advirtió. Bullrich sostuvo que agresiones al primer mandatario, como la reciente en territorio pampeano, las amenazas de bomba a colegios del conurbano bonaerense y de otras ciudades, así como las pasadas tomas a escuelas porteñas en rechazo de la reforma educativa son un "intento de caos" por parte de sectores opositores al "cambio" propuesto por el oficialismo.

La funcionaria, en declaraciones a radio Continental, acusó al gobernador Verna de "no" cuidar al Presidente como corresponde institucionalmente, "casi como un intento de privatización de la Provincia, a la que 'manejo como quiero y le pongo la seguridad cuando quiero y cuando no quiero, no'".

Si bien volvió a criticar a Aníbal Prina, el "profesor tirahuevo" -según lo definió- que reconoció haber arrojado ese material a la caravana presidencial que pasó por la ciudad de Santa Rosa y que fue detenido, Bullrich criticó duramente a la administración de Verna. "Había una decisión del gobierno provincial de atacar o de agredir al Presidente", denunció y aseguró que desde el Ejecutivo nacional "vamos a seguir adelante con esta causa no solamente a nivel de las personas que agredieron físicamente a la caravana presidencial, sino también al comportamiento institucional de un gobierno que debe separar la situación de la campaña de la situación institucional".

Bullrich destacó que "cada vez que va el Presidente a una provincia, me llaman los ministros y se ponen a disposición para que la seguridad presidencial quede por fuera de la campaña electoral, que es lo correcto, es lo que corresponde en un país civilizado". Prina, que fue el tercer candidato a diputado nacional por el kirchnerista Frente Peronista Barrial, quedó arrestado ayer en la Facultad de Agronomía, acusado de cometer el delito de intimidación publica estipulado por el artículo 211 del Código Penal.

"Si hay una batalla que dar en la Argentina es la que ha sido por la dogmatización en los claustros universitarios y escuelas, de muchos profesores que enseñan no desde una mirada crítica y diversa, sino que adoctrinan. Una actitud universitario que tiene esta actitud es el contramaestro", aseveró.