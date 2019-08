Personal doméstico: tras la cuota de agosto, así queda la escala salarial

El personal doméstico acordó en junio pasado, para 2019, un incremento de 30% aplicable en tres cuotas iguales de 10%, la primera de ellas se concretó ese mismo mes.

A partir de agosto deberá pagarse la segunda cuota de 10%. El piso salarial del personal doméstico de la 5ta categoría pasará a $124 por hora para aquellas personas que se retiren del hogar, lo que da una remuneración mensual de $15.244,50 como mínimo. Para aquellas personas que no se retiren, el salario por hora es de $133 por hora y mensual $16.515. Esos salarios ascienden si implica cuidar personas, hacer tareas específicas o supervisar.





La próxima cuota de 10% se aplicará en noviembre. Este incremento de 30% escalonado entre junio, agosto y noviembre se suma al 15% de abril de este año, que fue retroactivo a marzo, como compensación por 2018.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Dante Sica había detallado a fines de junio que también se pactó una claúsula de revisión en febrero de 2020, para recuperar poder adquisitivo si la inflación se mueve por encima del acuerdo.

El trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía argentina. El 76% de las trabajadoras no está registrada, es decir que sus empleadores no informan que esas mujeres desempeñan tareas en sus hogares, y alrededor del 70% no tiene días por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud.