Permitirán pagar en cuotas parte de la factura de gas de invierno

Una parte de las facturas de gas invernales se podría pagar en cuotas y no se concretaría el aplanamiento en los precios. Así surge de las últimas reuniones que mantuvo el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que en estos días definirá un aumento superior al 40% en los precios para el sector residencial que regirán en el período abril-septiembre.

De esta manera, triunfará la posición del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que siempre se había opuesto a tener tarifas planas por la mala señal que se daría desde los precios a los incentivos para el ahorro y la eficiencia en el consumo.

Como esta semana tiene solamente tres días hábiles (por los feriados de Semana Santa), el Enargas ultima detalles para tener decididos los nuevos esquemas tarifarios de las nueve distribuidoras y las dos transportistas del país, que en su conjunto llevarán las facturas entre un 33% y un 58% más arriba que en la actualidad.

En las distintas resoluciones que se publicarán en el Boletín Oficial entre mañana y el martes 3 o miércoles 4 de abril (con vigencia desde el domingo 1), el organismo oficializaría la nueva modalidad, que permitiría diferir el 25% de las facturas invernales (la de julio-agosto y posiblemente también la de mayo-junio) a los siguientes meses, de forma opcional.

"Esto se está discutiendo y lo más probable es que se apruebe. Es decir, que si hay una boleta de $ 2000 en un bimestre, se puede postergar el pago de $ 500 y abonarlo en dos cuotas", explicó una fuente del sector. Otro que participa en esas reuniones dijo: "Estamos analizando los mecanismos para las facilidades de pago en invierno, desde el lado financiero. Buscamos algo que sea previsto con más anticipación, que sea optativo y no obligatorio". De todos modos, aún no hay consenso sobre este punto y las definiciones llegarían unas semanas más tarde.

La última suba del gas fue de 58% y se había aplicado en diciembre (debió haber sido en octubre, pero se postergó por las elecciones legislativas). El de abril será el último incremento para recomponer las finanzas de las gasíferas (transporte y distribución), algo que se debió realizar en tres etapas, desde abril del año anterior. En suma, en un año los valores de las boletas serán al menos un 100% más altos que los vigentes al 31 de marzo de 2017.

Desde octubre, habrá actualizaciones semestrales en base al precio del gas (la producción del combustible), la inflación mayorista acumulada entre abril y septiembre y la continuidad de la quita de subsidios estatales a la demanda.

La devaluación promovida por el Gobierno entre diciembre y febrero, con el cambio de metas de inflación, también hará que los usuarios paguen más caras las tarifas, por dos motivos: el precio mayorista del gas está dolarizado y la inflación mayorista se aceleró en el inicio de 2018, como consecuencia del pass through que reconoce el mismo Banco Central.

El precio mayorista del gas pasará en esta ocasión de un promedio ponderado de u$s 4,19 por millón de BTU a u$s 4,68, y se reducirá la parte que subsidia el Estado del 38% al 31%. Ese precio llegará a u$s 6,80/MMBTU a fines de 2019, ya sin subsidios. Será para seguir con atención el tipo de cambio que se tomará (las empresas toman un futuro de dólar a $ 22) para calcular el aumento real en las facturas.

La reciente devaluación hizo modificar los números de las firmas, ya que el índice de precios mayoristas tuvo una variación cercana al 14% en los últimos seis meses. Si -como promete el Gobierno- la inflación baja, en octubre el aumento será menor.