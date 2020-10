Permiso para ‘veranear’: polémica por si será obligatoria la app para poder salir de vacaciones

La decisión de las autoridades de autorizar desde el 1° de diciembre el turismo hacia los principales destinos de la costa atlántica ya disparó una fuerte polémica, vinculada a los protocolos que se deberán cumplir en vacaciones. Y el primer punto de conflicto se refiere a si será o no obligatorio el uso de la aplicación Cuidar Verano para poder ingresar a los lugares de veraneo, un debate que enfrenta al gobernador Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses con el ministro de Turismo nacional, Matías Lammens.

Ayer, al presentar oficialmente los protocolos sobre la modalidad en que se llevará a cabo la temporada de verano, Kicillof planteó que se requerirá la utilización obligatoria de la app. “Esta aplicación se va a tener que llenar, se va a pasar a los municipios para que constate la información y demos la autorización. Esa aplicación va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo", aseguró el gobernador esbozando un esquema similar a la app que habilitó los permisos de circulación durante la etapa más estricta de la cuarentena.

Sin embargo, Lammens afirmó hoy que “no es la idea que hay desde Nación” exigir el uso obligatorio de la aplicación. El ministro de Turismo dijo que la app “no va a ser obligatoria” y remarcó, contradiciendo directamente lo planteado por Kicillof: “no es que si no tenés la aplicación no podés entrar a determinado lugar”.

En declaraciones a la prensa, Lammens indicó que se trata de "una aplicación nacional que se va a usar en la provincia de Buenos Aires, como el Cuidar", aunque aclaró: "Si no descargaste la aplicación en tu teléfono, de todas maneras vas a poder entrar" al distrito de destino.

Incluso, el ministro de Alberto Fernández dijo que conversó el tema con Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense. “Por ahí, hubo algo que no se entendió. Pero no va a ser obligatoria, no va a ser un requisito sine qua non para entrar a los lugares de veraneo”, enfatizó.

Pero la posición de Lammens también sumó cuestionamientos desde los municipios de veraneo. El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, afirmó hoy que para viajar a la ciudad de Mar del Plata los turistas deberán “tener la aplicación” Cuidar Verano, ya que a través de esa herramienta se van a verificar los datos de la reserva de cada familia y emitir una autorización. “Tenés que tener la aplicación. Esos van a ser los datos para verificar si viene o no a Mar del Plata, tenés que tener acreditada la reserva” del alojamiento, resaltó Montenegro.

“La Nación y la Provincia generaron un acuerdo marco y después cada uno dentro de su municipio determinará la forma de acceso”, explicó Montenegro sobre el anuncio que encabezó ayer Kicillof justamente desde Mar del Plata. Además, señaló que la Provincia generó los protocolos de las actividades que estarán permitidas durante el verano y otras que “directamente están prohibidas”.

“Una aplicación nacional para el verano (Cuidar Verano) va a ser utilizada en la provincia y previo tiene que haber un visto bueno por cada municipio”, subrayó el jefe comunal, que aclaró que su distrito va a “chequear la reserva y ahí autorizar”.