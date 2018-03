Perlitas de un largo e intenso debate

Cambiemos ocupó el lado derecho del recinto

El interbloque oficialista Cambiemos cumplió, en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, con la tradición de ocupar las bancas del sector derecho a la presidencia del cuerpo.

Durante la Asamblea Legislativa del primero de marzo, el Frente para la Victoria (FpV) se mantuvo en ese sector que venía ocupando desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia.

Sin embargo, durante los últimos días, las autoridades de la Cámara enviaron a cada legislador un memo con la ubicación que tenía asignada para esta sesión.

De Mendiguren le aclaró a Monzó que no es Aranguren

Un momento de distensión se vivió en la sesión que se discutió el acuerdo con los fondos buitre cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, confundió al diputado massista y dirigente de la UIA José Ignacio de Mendiguren con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

“Yo no aumento las tarifas, soy De Mendiguren”, aclaró con ironía el legislador por el Frente Renovador, quien luego en su cuenta en Twitter aclaró que “hay vascos y vascos”. Lo cierto que frente a la aclaración, Monzó sólo atinó a responder con un “está bien Vasco”.

Los kirchneristas llegaron con banderines al recinto

Los diputados enrolados en el Frente para la Victoria llegaron cuando el oficialismo ya tenía el quórum para comenzar a sesionar y lo hicieron portando un banderín argentino que colocaron en sus respectivas bancas

Los primeros en desembarcar fueron los diputados que responden al sanjuanino José Luis Gioja y los misioneros encabezados por Maurice Closs.

La venganza de Donda

La diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda fustigó ayer por la tarde a su par por el Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof cuando el ex ministro de Economía quiso interrumpir a la socialista Alicia Ciciliani durante la sesión especial en la que se trataba el acuerdo que el Gobierno pretende cerrar con los holdouts.

“Ponete las plumas si querés hablar”, le gritó Donda a Kicillof cuando el diputado kirchnerista pretendía pedir la palabra para responder a Ciciliani que criticaba la política económica del kirchnerismo.

De esta forma, la disputa entre la diputada y el ex ministro de Economía tuvo un nuevo capítulo, ya que en septiembre del año pasado Kicillof le aconsejó a Donda que “se ponga plumas si quiere salir en los diarios”.

Los carteles del frente de izquierda: “Abajo el pacto buitre”



Los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores colocaron distintos carteles en el frente de sus bancas.

Uno de los mensajes estuvo relacionado con el acuerdo que el gobierno busca cerrar con los holdouts y decía: “Abajo el pacto buitre".

El otro de los mensajes apuntaba al conflicto que afecta al grupo periodístico 23 y decía: “No al vaciamiento del Grupo 23”.

La foto que molestó a Máximo Kirchner

Una imagen más que elocuente. Cansados por la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, por el debate del acuerdo con los holdouts,pareciera que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se durmieron una siesta.

La imagen la tomó y la publicó en las redes, el diputado nacional por Cambiemos de Tucumán, Facundo Garreton, cerca de las 21.30, quien afirmó que los legisladores del Frente para la Victoria se quedaron dormidos.

Stolbizer y una graciosa intervención

Además, sostuvo que "es fácil pagarles a los buitres todo lo que quieren, porque esto se hace en dos minutos", lo que motivó una alusión de la líder del GEN, Margarita Stolbizer.

"Si se las sabe todas, ¿por qué no arreglaron este tema, en lugar de dejar el balurdo que han dejado?", espetó la excandidata presidencial, en referencia a Kicillof.

Sandra Mendoza al grito de Viva Perón

"Nos sentimos orgullosos de lo que pudimos hacer con un país en crisis, después de 2001", dijo luego, tras lo cual lanzó duras descalificaciones a Mauricio Macri. "Ese señor no vino o votó varias leyes en contra", dijo y cuestionó la Pobreza Cero que planteó como objetivo el presidente de la Nación.

"No existe etimológicamente ni sociológicamente pobreza cero. Hambre cero sí. Miren que después se lo van a decir a ustedes. La pobreza cero no se resuelve en un año o en 10 años. Pero lo empleados públicos no son ñoquis. Muchas gracias a todos. Viva Perón", cerró su discurso. Después de ella habló el diputado Wisky, su compañero de bancada.