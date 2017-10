Perito de familia Maldonado: "Puede que no haya resultados de la autopsia hoy"

Alejandro Inchaurregui, perito de parte de la familia de Santiago Maldonado, aseguró esta mañana que "puede no haber resultados en el día de la fecha" respecto de la autopsia sobre el cuerpo hallado el martes en el río Chubut y que se investiga si corresponde al joven desaparecido el 1 de agosto

"La expectativa es la misma que en cualquiera de estas circunstancias. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no puede aventurar, no se puede hacer futurología", declaró Inchaurregui, al ingresar a la Morgue Judicial donde a partir de las 9.30 comenzará la autopsia.