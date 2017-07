PepsiCo: el insólito cruce en Tv entre el fiscal y Pitrola

En medio de la tensión por el violento desalojo ordenado por el fiscal Gastón Larramendi, los dirigentes de la izquierda Néstor Pitrola y Myriam Bregman se cruzaron fuerte al aire de un canal de noticias con el funcionario judicial, ya que lo inquirieron sobre los motivos que había aducido para ordenar la actuación de las fuerzas de seguridad.

En uno de los cruces, Larramendi le preguntó a Pitrola si lo podía tutear, y el dirigente del Partido Obrero le respondió, de manera tajante, que "no". "No. No, doctor. Qué va hacer", fue la respuesta.