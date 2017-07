PepsiCo, dólar, elecciones y Gils Carbó, las definiciones de Macri

El presidente, Mauricio Macri, brindó sus definiciones sobre temas que estuvieron en la agenda durante la semana. En una entrevista con radio Mitre se refirió a la escalada del dólar, la procuradora Alejandra Gils Carbó, el comienzo de la campaña electoral y el desalojo a la plata de PepsiCo. A continuación un repaso por las principales declaraciones del Presidente.

PepsiCo

Macri defendió el operativo de desalojo en la planta de Pepsico, al advertir que "no se puede tomar por la fuerza una fábrica", en tanto sostuvo que si hay sectores que "creen que tienen un mejor modelo para organizar el país, que se presenten a elecciones y ganen" para "aplicar" sus "reglas".

"Hay que entender que estamos trabajando para que el empleo crezca y si hay una fábrica que se muda de lugar, si le decimos a la gente que viene a este país que está en una fábrica y no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado", evaluó Macri sobre el traslado de la planta de snacks a Mar del Plata. Al respecto, ejemplificó: "Es como invitarte a mi casa pero después no te vas a poder ir nunca más. No va a ir nadie a tu casa".

Sobre el conflicto en Pepsico, repasó: "Decidieron mudarse a Mar del Plata y arreglaron con el gremio, con (el secretario general de Alimentación, Rodolfo) Daer, la indemnización. Quedaron 20 que no la aceptaron y tomaron la fábrica". "Eso no es lo correcto, no está bien, no es legal", completó.

Elecciones

El presidente aseguró que no vio los discursos de los dirigentes opositores que participarán de las primarias de agosto y sostuvo que estas elecciones son "gran oportunidad para que los argentinos ratifiquemos la decisión que adoptamos de ir a un cambio".

Macri apuntó que se trata de "un cambio cultural, de valores y una mayoría que reconocimos haber aprendido de los errores de la última década y queremos vivir con la verdad".

Asimismo se manifestó a favor de poder mantenerse concentrado en el gobierno en los 4 años de gestión y que, dijo, "no tengamos que interrumpir cada dos años haciendo campaña", aunque reconoció que habría que impulsar "una reforma constitucional para eso".

Dólar

El mandatario sostuvo que "el dólar ya no tiene que ser un problema" en Argentina y resaltó que su gobierno puso el foco en "bajar la inflación" y generar confianza para "volver a creer en nuestra moneda".

"No se preocupen por el dólar. No es nuestro foco en este momento, lo es bajar la inflación, aumentar la producción, aumentar el empleo y bajar los costos para que las cosas sean más baratas y la gente las pueda comprar", advirtió Macri.

Además, resaltó que "hoy en Argentina los costos son de los más altos del mundo y para eso también hay que bajar los impuestos".

Gils Carbó

Por último, Macri volvió a cuestionar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al señalar que "no tiene autoridad moral" para seguir en el cargo, e insistió en reclamarle la renuncia.

"Espero que en algún momento la Procuradora se dé cuenta y, si no, que el Congreso saque un informe de la bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias", aseveró.

Macri acusó a Gils Carbó de haber "dilatado todos los procesos de investigación sobre corrupción del gobierno anterior" y de haber "inventado" supuestos delitos de funcionarios actuales