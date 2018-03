Peña, sobre cifra de pobreza: Se debe a la “incapacidad de nuestra dirigencia"

Las cifras que difundió la Universidad Católica Argentina (UCA) respecto al millón y medio de nuevos pobres durante los primeros nueve meses del gobierno de Mauricio Macri pegaron duro en el Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña se refirió a la cifra, se mostró preocupado y autocrítico: “la única razón para este fracaso es la incapacidad de nuestra dirigencia para lograr un mejor resultado”.

Anoche, en diálogo con Todo Noticias, señaló que “nosotros creemos que en las próximas mediciones sucesivas va a ir mejorando, porque ha bajado la inflación porque ha aumento el apoyo del Estado, porque se han generado puestos de trabajo”.

Al defender a la gestión de Gobierno, el Jefe de Gabinete sostuvo que promovieron “el presupuesto más alto de la historia en inversión social” y señaló que están trabajando en “mejorar la infraestructura social, cloacas, el agua potable, asfaltado de calles”, entre otras obras, pero admitió que “la otra parte es generar empleo”.

Al momento de referirse al clima de conflictividad social, las movilizaciones y protestas, Peña analizó que “estamos absolutamente convencidos de que hay una mayoría de la Argentina que apoya la idea de cambio, y lo que seguro tiene claro es que no hay camino para atrás”.

Además de la autocrítica hacia la dirigencia de Cambiemos, Peña tuvo palabras contra el kirchnerismo y dijo que “entendemos el cansancio que provoca en no llegar bien a fin de mes”, pero advirtió: “guarda con los atajos. Lo que nos quisieron vender durante mucho tiempo es la idea de la resignación, de que no se puede más que esto, y que en el fondo no cambia tanto porque la corrupción, la mentira, ya está dado, y nosotros nos revelamos contra eso”.