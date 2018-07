Peña habló de las internas en el Gobierno: "Hay que tener cuidado con los chistes"

El Jefe de Gabinete Marcos Peña habló al término del encuentro con los ministros y, aunque mantuvo el semblante tranquilo y ameno de siempre, decidió salir a responder a todos los que critican el accionar del Gobierno. Sean propios o ajenos.

Luego de reconocer que se analizó el devenir de la economía local y que no iba a profundizar en la autocrítica que esbozó ayer Mauricio Macri, dijo que el Gobierno sigue "los lineamientos planteados ayer por el Presidente: un mensaje de entusiasmos, esperanza y convicción en el rumbo elegido y las posibilidades que tiene la Argentina de salir adelante. Los errores de la gestión los habló el Presidente. Lo mas importante es destacar el proceso en general. En cualquier gobierno que está liderado por seres humanos, lo importante es estar abiertos a escuchar y corregir y, sobre todo, mantener el rumbo claro de lo que se quiere hacer.

Luego de explicar que se vive en un contexto global "de más incertidumbre" y que frente a los shock externos se "reaccionó a tiempo" y se tomaron "todas las medidas necesarias", el Jefe de Gabinete ratificó el camino y la estrategia elegida. "A veces nos ha costado entender que somos parte de un mundo y que no se manejan todas las variables, por ejemplo el precio del petróleo en un país como el nuestro impacta sobre la economía. ¿Pero qué podemos hacer? lo que estamos haciendo: crecer en la producción de gas y petróleo para depender menos de la importación y tener más protección. Podemos reducir nuestro déficit fiscal para ir hacia el equilibrio y depender menos del financiamiento, y nos va a impactar menos los cambios de tasas en los Estados Unidos. Podemos buscar apoyo en el mundo como hemos hecho en el FMI y nos da una mayor protección. Lo más importante es entender que somos parte del mundo que cambia y que nos da oportunidades y desafíos, pero que estamos haciendo las cuestiones estructurales para que esas tormentas del futuro nos encuentre mejor preparado y esa es la base de este rumbo trazado".

Ante la consulta de El Cronista respecto del pedido de los gobernadores de rever los parámetros del Pacto Fiscal, Peña señaló que escuchará a todas las partes pero "creemos que es muy importante para la clase media y el sector productivo seguir bajando los impuestos. independientemente que todo se discutirá, ese es el sendero".

Pero Peña se sabe centro de las críticas. En la City y en el denominado círculo rojo apuntan al Jefe de Gabinete como uno de los responsables de las crisis que afronta el Ejecutivo. Respecto de esto, Peña sonrió y aseguró que "cualquiera que esta en un cargo como el mío va a recibir opiniones en contra y a favor, y hay que desdramatizarlo. Este no es un cargo para susceptibles", remató el funcionario.

En medio de las respuestas a todos los sectores que apuntan a la Casa Rosada, Peña también busca alinear a la tropa propia y mandó un mensaje a la verba pirotécnica de Carrió y sus dichos contra los radicales. "Es natural que ocurran diferencias. Lo más importante es que tenemos que ser muy respetuosos del otro. No hay que decir cosas que por más que sean chistes pueden herir susceptibilidades. Cambiemos es la principal fuente de esperanza de los argentinos y hay que cuidarla".

También se refirió a los dichos del Arzobispo de La Plata Víctor Fernández que blanqueó el pedido de parte de la curia al solicitarle al presidente Macri que vete la norma si es que se aprueba la despenalización del aborto. "Siempre fuimos muy respetuoso de sus palabras -por la Iglesia-. no sentimos que haya un conflicto porque se haya promovido un debate. No encontramos que tiene que haber una razón de fricción con algo que tiene que ver con el normal desarrollo la vida republicana del país. Y en ese contexto el Presidente ha sido claro, su convicción de dar un debate republicano implica respetar la decisión y, por supuesto, no va a vetar la ley", aclaró.