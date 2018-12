Peña empieza a tejer la campaña y ya prepara reunión con Carrió

Tras la ola de aumentos que anunció ayer el Gobierno, ahora la Casa Rosada empieza a ponerse en "modo campaña". El jefe de Gabinete, Marcos Peña, será el actor que buscará mantener la marca Cambiemos para las elecciones.

Con ese fin, el funcionario está planeando una reunión con la diputada Elisa Carrió. "Campaña y coyuntura, entre otras cosas", comentaron desde la Coalición Cívica. Peña buscará sumarla a la diputada a la estrategia de Cambiemos para las elecciones del próximo año.

En Casa Rosada consideran fundamental no mostrar grietas hacia afuera. Y evalúan que tienen el apoyo fuerte del 30% del electorado y que hay otro tercio que los podría apoyar porque está rechaza a Cristina Fernández por una cuestión "moral". En efecto, el Gobierno da por hecho que la campaña va a tener un factor ético y para eso Peña necesitará que Carrió juegue fuerte durante 2019.

Otra figura del oficialismo va a reunirse también en enero con "Lilita". Se trata del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene claro el peso electoral que tiene Carrió en la Ciudad de Buenos Aires.

En Cambiemos ya están entrando en modo campaña. De ahí que el diputado y referente radical, Mario Negri, lanzó ayer su precandidatura a gobernador de Córdoba en un acto. El diputado quiso adelantarse a otros competidores del oficialismo, en especial de su correligionario, el intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre. "No hay liderazgos imprescindibles ni providenciales que puedan hacerlo en forma personal, no hay ninguna posibilidad de ese cambio si no lo hacemos en equipo", planteó el diputado en su lanzamiento.

En el acto de Negri participaron otros referentes de Cambiemos, como Héctor Baldassi (PRO) y Luis Juez. De hecho, el ex árbitro de fútbol podría ser compañero de fórmula del diputado radical. Por la Coalición Cívica asistió el presidente del partido, Gregorio Hernández Maqueda, el joven dirigente del partido liderado por Elisa Carrió.