Peña defendió acuerdo con el FMI y negó responsabilidad del Gobierno en la crisis

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer ante el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de enfáticos reclamos de la oposición por la situación económica, aunque rechazó responsabilidad del Gobierno en la situación. "En los últimos meses hubo al menos tres factores que alteraron la economía: la sequía más intensa en años, la suba del precio mundial del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros internacionales", sostuvo el funcionario.

El ministro confirmó la corrección a la baja de la previsión de crecimiento para este año, que ubicó en "alrededor de 1%", pronosticó que en 2019 la economía crecerá entre el 2% y el 3%, ratificó la quita gradual de retenciones a las exportaciones agropecuarias y advirtió que el país debe alcanzar pronto el equilibrio fiscal porque no le "van a prestar eternamente a este ritmo".

Con un discurso muy crítico, que ya no pudo ser respondido por Peña pues fue en el cierre de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, le recriminó al funcionario la falta de "un diálogo serio con los hombres y mujeres que gobiernan las provincias para poder abordar temas estructurales" y lamentó el veto presidencial a la ley para ponerle un tope a los aumentos de tarifas de los servicios públicos.

"La preocupación que tengo la quiero decir públicamente: es si realmente hay sustentabilidad social para avanzar en un aumento de casi el 40% en servicios como el gas. Me pregunto si puede haber resistencia social del electorado que definió la elección de 2015", remarcó. Además, el rionegrino insistió en que "las señales (económicas) son malas y exigió que el Gobierno deje el discurso de la grieta para "construir un nivel de diálogo" porque "ninguna salida traumática es buena para la gente".

Le respondió el jefe del bloque de la UCR, Ángel Rozas. "Yo no voy a negar que atravesamos dificultades, ¿pero qué quieren? ¿Que no cobremos tarifas? Por supuesto que lo mejor hubiera sido no ir al Fondo y que no pase la crisis cambiaria. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque tenemos déficit fiscal", sostuvo, responsabilizando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien otra vez no estuvo ayer presente en el Senado para escuchar a Peña.

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno trabaja para "normalizar el mercado cambiario" y pidió avanzar con los tres proyectos de la reforma laboral. Al respecto, el kirchnerista Marcelo Fuentes observó: "La precarización del empleo, a esta altura, no pasará por la reforma laboral sino por la devaluación y presión de los desocupados".

Peña confirmó además que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se presentará la semana próxima ante la comisión bicameral que controla la deuda externa. Por ello, Pichetto y su compañero de bloque, el formoseño José Mayans, exigieron detallar el temario. "Que nos traiga información de qué bancos son los que compraron dólares en la semana de la corrida. Dicen que el JPMorgan compró u$s 1500 millones. Queremos saberlo", reclamó Pichetto.

Ante las críticas, el ministro concedió: "Sabemos que hay dificultades, que hay angustia en la gente, pero seguimos creyendo que este es el camino". Le respondió Fernando "Pino" Solanas: "Es un diálogo de sordos. Les falta aterrizar sobre la realidad del país, ministro. No ha ni mencionado el paro", lamentó