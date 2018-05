Peña criticó a quienes cuestionan que el país se endeude y reclaman reducir impuestos

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó este mediodía, en su exposición ante la Cámara de Diputados, “la demagogia de los que dicen que no nos endeudemos y que a la vez dicen que reduzcamos los impuestos porque sabemos que las dificultades existen”, y señaló que el Gobierno está dispuesto a escuchar a quienes tengan “una alternativa para reducir el déficit y la carga tributaria” al mismo tiempo.

Peña, aseguró que la decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional en procura de un préstamo se debió a la “volatibilidad” que existía en el mercado monetario nacional e internacional, y remarcó que “no es para redefinir nuestra política económica ni para reducir nuestra soberanía”.

Los diputados del bloque del Frente para la Victoria-PJ recibieron hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña con carteles colocados sobre sus bancas que decían ‘Macri miente‘.

Previo al ingreso del jefe de ministros al recinto para comenzar a dar su informe, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, llamó a la reflexión a los legisladores de esa bancada y dijo que esa actitud “al Congreso no le hace bien”.

“Empezamos a llenar con carteles de cualquier cosa y esto no le hace bien a la Cámara”, aseveró el diputado cordobés, quien agregó: “Si no lo quieren retirar, no lo retiren y esto lo puedo decir porque no he puesto nunca un cartel porque creo que esto no le hace bien al Congreso”.

La sesión en la que el jefe de Gabinete brinda un nuevo informe sobre la marcha de la gestión de Gobierno comenzó pasadas las 11.30 y, tras escuchar el himno nacional, los diputados hicieron un homenaje al fallecido diputado nacional del Bloque Justicialista y sindicalista Alberto Roberti -quien murió la semana pasada- y, luego, tomaron juramento a su remplazante, Fernando Ascencio.