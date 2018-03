Peña asegura que se revisarán "errores" en Ganancias de jubilados

El Gobierno prometió revisar el impacto de la nueva grilla del impuesto a las Ganancias en las jubilaciones, después que se advirtiera que más de 100.000 jubilados que no estaban afectados por el tributo ahora tendrán que empezar a pagarlo.

Los gremios detectaron que los cambios efectuados en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias suavizará los pagos para miles de activos, pero afectará sobremanera el bolsillo de los pasivos dado que cientos de ellos no pagaban y ahora se verán obligados a hacerlo.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, adelantó que la Administración Federal del Ingresos Públicos (AFIP) analizará el tema, pero pidió a todos los sectores que sean "prudentes" sobre eventuales correcciones.

"El tema de los jubilados lo atenderemos, hemos recibido el informe (del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino) y daremos una respuesta desde AFIP. Quiero ser prudente, porque es algo técnico. Lo irán comunicando AFIP y ANSeS para no cometer errores", precisó Peña desde la Casa Rosada.

El funcionario hizo estas declaraciones tras una conferencia de prensa conjunta con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en la que anunciaron un plan para informatizar la base de datos estatal y agilizar los trámites.

El jefe de Gabinete también abordó otro punto polémico de los cambios en Ganancias: la falta de actualización de las escalas, que el macrismo había prometido en campaña, pero que ahora quiere postergar para 2017.

"Queremos que se discuta en el Congreso y se pueda implementar en 2017. Se tiene que discutir en 2016, pero hay que ser conscientes de la frágil situación de la economía del país. Argentina tiene uno de los peores déficits de la historia, heredado del gobierno anterior", señaló Peña.