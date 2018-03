Peña adelantó que el último trimestre de 2015 el PBI cayó 3,5%

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, adelantó esta noche que el PBI cayó 3,5% en el último trimestre del año pasado y remarcó que la economía estaba "claramente en recesión".

"Hubo un 3,5% de caída del producto en el tercer trimestre de 2015. Es una clara recesión", le adelantó esta noche Peña a Marcelo Zlotogwiazda en una entrevista televisiva. "Un último trimestre de brusca caída y una emisión monetaria récord, con un déficit fiscal en torno a los 7 puntos", fue el balance que pintó el funcionario sobre cómo recibieron el Estado al comienzo de su gobierno.

El jefe de los ministros remarcó que hace por lo menos 5 años que no se genera "empleo privado" y que la situación económica de los últimos tiempos fue "un claro fracaso de la gestión de Kicillof y Cristina Kirchner".

"Vamos a hacer una normalización de la economía por lo menos este primer semestre para evitar un ajuste de verdad. Cualquier economista sabe que esto no es un ajuste", aseguró el funcionario, y luego volvió a remarcar: "Creemos que la Argentina tiene que ordenarse, son cosas distintas que hacer un ajuste ortodoxo".

Consultado sobre los despidos de trabajadores del Estado, Marcos Peña estimó que "no son masivos" sino que es un porcentaje que ronda entre el 1 y el 2%.

En relación a las negociaciones que mantuvo el kirchnerismo con los fondos buitre, Peña las calificó como "descabelladas" porque "Kicillof iba más de dos horas a hablar de macroeconomía marxista".

"No usar deuda para financiar infraestructura a largo plazo es una locura", reflexionó.

El rol del Estado también fue otro de los temas que abordó el funcionario. Consideró que tienen que haber un sector privado fuerte y que el Estado tiene que estar también presente.

"No hay ningún país que ha logrado bienestar sin generar empleo privado. El otro es el desafío de más y mejor estado. No es una u otra. No queremos los 90. No queremos la idea del derrame. Queremos un estado fuerte y también un sector privado que crezca. Las dos cosas son compatibles", dijo, convencido, el funcionario.