Pedraza tendencia: opositores lo despiden con dureza, el peronismo en silencio

La muerte del sindicalista ferroviario José Pedraza, preso en su domicilio por la responsabilidad que le cupo en el asesinato del militante del PO, Mariano Ferreyra, es tendencia en twiter desde que se conoció la noticia a media mañana. Los hashtags alusivos Mariano Ferreyra y José Pedraza están en el segundo y el tercer lugar del ranking de la red social.

En ambos hashtags sólo se pueden encontrar, casi en forma exclusiva, declaraciones de dirigentes opositores al oficialismo que encarnaba Pedraza en la lista verde de Unión Ferroviaria, en cuanto a lo sindical. Entre los políticos, la izquierda en soledad salió a referirse al tema, como corriente ideológica en la que militaba el joven del Partido Obrero, muerto por un balazo en el abdomen mientras participaba de una protesta por el pase a planta de tercerizados del ferrocarril Roca.

"Murió alguien que le hizo mucho daño a los trabajadores ferroviarios desde la época de la privatización de Menem, de la que él fue cómplice, así como fue cómplice también del despido de 90.000 trabajadores ferroviarios, y luego de los hechos más recientes y su responsabilidad en la autoría intelectual del asesinato del militante Mariano Ferreyra", expresó Rubén "Pollo" Sobrero hoy, en diálogo con El Cronista.

“Pedraza fue representante de un sindicalismo empresario que desde hace décadas se encuentra al frente de los sindicatos y que ha sido responsable de dejar pasar las privatizaciones y todo el ataque contra el movimiento obrero en el menemismo. Han actuado así durante los sucesivos gobiernos, hasta llegar al kirchnerismo, donde esta fracción de los gordos acompañaron a Nestor y Cristina Kirchner durante los 12 años de sus mandatos”, dijo, por su parte, a El Cronista, Jorge Hospital, dirigente de la Lista Gris “Mariano Ferreyra”, opositora a la conducción del gremio, en manos hoy de la misma lista que encumbró a Pedraza.

Según Hospital “Pedraza forma parte, además, de una generación de burocratas sindicales que abandona los sillones del poder sindical pero por su edad. Pero tanto ellos como los dirigentes sindicales que los suceden, también asimilados al kirchnerismo y al ajuste macrista, deben ser desplazados por una nueva generación de luchadores. Una nueva generación como la que se expresó con los tercerizados en el contexto de cuya lucha por el pase a planta fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra, por una patota armada por Pedraza”.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Sobrero emitió un duro mensaje: "Falleció José Pedraza, lo recordaremos no por cosa buenas, solo por el daño que hizo con las privatizaciones y despidos por miles en el 90 y por el asesinato de Mariano Ferreyra".

Falleció José Pedraza, lo recordaremos no por cosa buenas, solo por el daño que hizo con las privatizaciones y despidos por miles en el 90 y por el asesinato de Mariano Ferreyra — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) 23 de diciembre de 2018

Néstor Pitrola, diputado del PO/FIT con mandato vencido y compañero de militancia de Ferreyra, dijo en twitter que “la muerte de José Pedraza debió ser en cárcel común, como responsable de un crimen político que retrata a toda la burocracia sindical y a un régimen de explotación que se agrava cada día. Mariano Ferreyra, presente. Hasta la victoria de tu lucha obrera y socialista”.

La muerte de José Pedraza debió ser en cárcel común, como responsable de un crimen político que retrata a toda la burocracia sindical y a un régimen de explotación que se agrava cada día. Mariano Ferreyra, presente. Hasta la victoria de tu lucha obrera y socialista. — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) 23 de diciembre de 2018

Otro exdiputado de izquierda, Nicolás Del Caño, del PTS en el FIT, también se refirió al dirigente: “Murió José Pedraza. Traidor de la huelga Ferroviaria contra las privatizaciones de Menem. Representante de la burocracia sindical empresaria. Bajo el kirchnerismo fue oficialista y responsable del asesinato de Mariano Ferreyra. Se va a acabar la burocracia sindical”.

Murió José Pedraza. Traidor de la huelga Ferroviaria contra las privatizaciones de Menem. Representante de la burocracia sindical empresaria. Bajo el kirchnerismo fue oficialista y responsable del asesinato de Mariano Ferreyra. Se va a acabar la burocracia sindical. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 23 de diciembre de 2018

Casi no fue posible ver declaraciones de referentes del peronismo, en ninguna de sus alas, sobre la muerte de Pedraza. Ni siquiera en la página web del sindicato estaba subido, a media tarde, comunicado alguno sobre el deceso del dirigente. En twitter, la cuenta oficial de la Unión Ferroviaria, se limitó a esta declaración: “Ante el fallecimiento en el dia de la fecha, del ex Secretario General de nuestra Organización, Co. José Ángel Pedraza, el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria hace llegar sus condolencias a su Familia y a sus seres queridos Q.E.P D”.

El Cronista intentó en un par de oportunidades conocer la palabra de la conducción de la UF, pero aún no devolvieron los llamados.

El hermano de Mariano, Pablo Ferreyra, exlegislador porteño alineado con el kirchnerismo, se limitó a pegar en su cuenta de twitter la noticia de la muerte de Pedraza, y la acompañó con un "chau" seguido de un insulto.