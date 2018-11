Paul Martin: “No podés esperar que se resuelvan todos los problemas en una sola Cumbre de Líderes"

Paul Martin es considerado el “padre del G20”. El ex primer ministro de Canadá fue el primer “chairman” del foro que nació en 1999 para mantener la gobernanza económica sin sobresaltos.

-¿Cuáles son sus expectativas para esta cumbre?

-Yo realmente deseo un consenso apoyando a la OMC. También sobre los pasos a seguir en economía digital y energías limpias. Espero un fuerte énfasis en estos temas mientras algunos países renuncian a la cooperación global. Otra cosa que debería pasar en el G20 es que haya continuidad entre cada cumbre. No podés esperar que se resuelvan todos los problemas en una sola cumbre del G20. Tiene que haber consenso construido a lo largo del tiempo. Espero que en la cumbre de Argentina haya una fuerte discusión, de ambos lados, entre quienes quieren seguir en la cooperación global y aquellos que quieren retirarse.

-¿Cree que se puede volver atrás de la globalización?

-La globalización es un hecho. Nadie niega el cambio climático, o las amenazas de una pandemia. Actualmente muchas economías emergentes se vieron afectadas por la tasa de EE.UU. y la apreciación del dólar. Y esto pasa justamente por que el mundo está muy interconectado. El G20 tiene que dejar en claro que no podés renunciar a la cooperación global si esperás que la globalización funcione. Un ejemplo: cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, el G20 no renunció, no dieron marcha atrás. Y creo que es muy importante que en Argentina el G20 muestre ese nivel de entendimiento acerca de lo qué hacer para que la globalización funcione para todos. No hay duda que retirarse de los acuerdos internacionales o de la cooperación internacional, como proponen algunos países, genera un desafío tremendo al G20. Y para eso justamente lo creamos. Para que las economías poderosas, tanto regional como globalmente, tengan a sus líderes alrededor de una mesa discutiendo estos problemas. En esa mesa, cada país tiene el derecho y la responsabilidad de expresar la visión de sus regiones. Creo que la presidencia Argentina hizo el trabajo que se le demandaba. Eso quiere decir que van a tener éxito en todo teniendo en cuenta la posición que tomaron algunos países? Eh, no... El G20, como cualquier órgano, tiene sus altibajos. No trata con problemas sencillos.