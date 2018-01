Patricia Bullrich, sobre los dichos de Zaffaroni: “Son golpistas”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repudió las declaraciones de Eugenio Zaffaroni y las calificó de “golpistas”, luego de que el ex miembro de la Corte Suprema de la Nación manifestó días atrás su “deseo personal” de que el gobierno actual se fuera “lo antes posible, para que hagan menos daño”.

Bullrich, durante el fin de semana en declaraciones televisivas, dijo que están “sufriendo este acoso desde el primer día de gobierno” y pidió “superar” la idea de que “no puede gobernar otro partido que no sea el peronismo y su idea”.

En esa misma línea, la ministra remarcó la gravedad de que haya sido un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien pidió que un gobierno “se vaya antes”. Y señaló que una definición de ese tipo es “un intento de cortar la vida democrática normal de las elecciones”.

En tanto, indicó que “hace mucho” le perdió el respeto a Zaffaroni. “Fue desde que dijo que en sus departamentos no había prostíbulos. No nos podía decir eso en la cara. Sus palabras van en contra de lo que los argentinos trabajamos que es la democracia. Mete un cuchillo en algo que venimos sanando, no se pude meter un cuchillo en esa herida”, explicó.

Al día siguiente de las declaraciones de Zaffaroni, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el Colegio de Abogados de la Ciudad pidieron su renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El diputado nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, consideró que “no hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen”.

Por otro lado, al ser consultada sobre sus días en el caso de Santiago Maldonado, la funcionaria dijo que en esos momentos sabía que debía refugiarse "en la verdad y esa verdad era cuestión de tiempo".

Y agregó: “Construí esa verdad hablando con cada uno de los protagonistas. Me costó, costó mucho y más a mi familia pero no, no, nunca pensé en irme. Lo que si me dolió fue lo que pasó en las escuelas donde había hijos de gendarmes]”.

Al finalizar, también opinó sobre la situación vivida por el ministro de Trabajo Jorge Triaca: “Fue feo y lo está sufriendo mucho. No creo que tenga que llegar a renunciar, lo conozco y sé que es un persona excelente”. Aunque aclaró: “Está pésimo lo de tener un empleado en negro pero nosotros mismos estamos aprendiendo a ser funcionarios”.