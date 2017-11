Patricia Bullrich sobre la RAM: "No habrá diálogo con grupos violentos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el Gobierno está "totalmente abierto al diálogo con grupos pacíficos que tengan una protesta o reivindicación", aunque aclaró que "no va a haber diálogo con grupos de violentos".

De esta forma, la funcionaria se refirió a los incidentes ocurridos el fin de semana con miembros del RAM que finalizó con la muerte de un joven mapuche.

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, Bullrich dijo que el Gobierno "está triste" y transmitió el pésame a la familia.

Precisó que en el lugar donde se produjo el sábado el desalojo en la zona de lago Mascardi "está tomado" y que "hay una comisión de la Policía Federal que recién fue apedreada" por los grupos violentos, por lo que advirtió que "se están perdiendo las pruebas".

"Vamos a contextualizar lo que esta sucediendo. En el sur han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados. Son grupos que no respetan la ley, no reconocen a la Argentina, no respetan al Estado y se consideran un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la de los argentinos", subrayó.

Aclaró que "no tienen nada que ver con los pueblos originarios" y responden a "grupos que tomaron la violencia como una forma de acción política" y señaló que Chile está "sufriendo el mismo problema".

"Estamos abiertos al diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta pero quiera resolverlo bajo la ley pero no va a haber diálogo con grupos violentos", apuntó



Adelantó además que el Gobierno va a tener "una fuerte presencia de seguridad en la zona", aunque reconoció que se trata de un área muy grande por lo que trabajará a la par con los gobiernos de la provincia.

Por su parte, Garavano afirmó que "no es la violencia la forma para solucionar los conflictos".