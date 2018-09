Patricia Bullrich: "No vamos a permitir que nadie nos tuerza el brazo"

"[Pablo] Micheli se va a quedar con las ganas", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en referencia al líder de una de las tres CTA, quien días atrás dijo: "O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el Gobierno". Además, aseguró que en diciembre, mes en el que se teme por los saqueos, "no va a pasar nada", y remató: "No vamos a permitir que nos tuerzan el brazo".

Estas declaraciones de la jefa del Ministerio de Seguridad fueron en un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, rodeada de abogados de algunos de los estudios más importantes del país, habló sobre los avances y políticas que se están llevando adelante en su cartera a partir de la llegada de Cambiemos al Gobierno.

Luego de responder a una serie de preguntas, la ministra de Seguridad habló sobre los dichos de Micheli, y aseguró: "Es un gran desafío para nosotros superar esta profecía autocumplida que los gobiernos que no pertenecen al partido del poder no logran terminar sus mandatos, tienen que hacer lo que dice la oposición", y aseguró: "Nosotros creemos que esto empezó el primer día que asumimos y creo que la mejor respuesta nuestra es trabajar cada día para demostrar que no estamos dispuestos a que nos tuerzan el brazo".

Además, la funcionaria consideró que es "un hecho político en sí mismo" superar estos "intentos de desestabilización". Y se encargó de remarcar, en esa línea: "Creo que realmente vamos bien encaminados y, en el ministerio de Seguridad, estamos absolutamente decididos a enfrentar lo que nos toque enfrentar; todos los meses nos quieren doblar la apuesta".

Minutos después, Bullrich remarcó que en diciembre "no va a pasar nada, porque no vamos a permitir que nos generen climas, climas armados políticamente. Nuestra decisión es tan fuerte que creo que eso también ha achicado el universo que se moviliza". Y remató: "Son siempre los mismos".

"Cualquiera que quiera trabajar a resultado, tiene el 10% de lo que consiguió", dijo la ministra ante una pregunta del público sobre si, desde el Gobierno, se había contratado a algún estudio jurídico para recuperar el dinero de la corrupción, y agregó, en tono de broma: "Cualquiera que lo quiera hacer, a la carga".

También aseguró: "Estamos preparados, nos sentimos muy tranquilos", sobre la organización de la Cumbre del G20 que se realizará en la Argentina a fines de noviembre próximo, y que contará con la presencia de jefes de Estado de todas partes del mundo, entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.