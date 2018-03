Participación de Brasil en comercio argentino es la más baja en 24 años

La participación de Brasil en el comercio exterior argentino “es la más baja desde la creación del Mercosur”, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), un día antes de la visita de Estado que hará mañana el presidente Mauricio Macri a ese país.

“En 2016 la incidencia de Brasil en el comercio exterior argentino fue de 20%, por debajo del promedio de los últimos 24 años (23,6%). Si bien se registró un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del año 2015, aún se encuentra por detrás del máximo histórico de 26,5% alcanzado en 1997”, puntualizó el reporte de la entidad.

Tras su encuentro en Buenos Aires en octubre pasado, ahora Macri se reunirá con su par Michel Temer en Brasil, principal socio comercial de la Argentina por delante de China, la Unión Europea y Estados Unidos.

“La creación del mercado común produjo un considerable aumento del flujo comercial, produciendo que la participación de Brasil en el comercio exterior argentino se incrementara de 13% en 1990 a 21,5% en 1993. En los 17 años siguientes la incidencia brasileña promedió un 24,2%, pero a partir de 2011 comenzó a deteriorarse”, repasó el estudio de la CAC.

Al explicar los motivos, el análisis indicó que la disminución en la participación “se debió a una significativa reducción en partes iguales de las exportaciones e importaciones con el país vecino, conjuntamente al complejo escenario macroeconómico atravesado por ambas economías”.

En 2016, las exportaciones argentinas hacia Brasil totalizaron u$s 9034 millones, para una reducción del 11% interanual, mientras que las importaciones de Argentina desde Brasil fueron de u$s 13674 millones, para una suba interanual de 4%.

“La balanza comercial bilateral cerró el año 2016 con un déficit de u$s 4640 millones, incrementándose en u$s 1640 millones respecto al año anterior. El déficit argentino en la relación comercial acumula 14 años, y se encuentra hoy en valores cercanos al máximo histórico alcanzado en 2011, año en el que el saldo resultó negativo por u$s 5000 millones”, mencionó la Cámara de Comercio

Ante la visita que hará mañana Macri, el informe subrayó que “las economías de ambos países comienzan a dar señales de reactivación. El FMI espera un crecimiento de 2,2% y 2,8% para Argentina en 2017 y 2018; y de 0,2% y 1,5% respectivamente para Brasil. Esto, junto con el bajo punto de partida en el que se encuentra la relación comercial crea un espacio para mejorar el intercambio comercial entre ambos países”, auguró.