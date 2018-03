Parrilli trató de psicópata al ex espía y Fein negó irregularidades en la declaración

El ex último jefe de inteligencia kirchnerista, Oscar Parrilli, defendió ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner: acusó a Stiuso de ser un "psicópata mentiroso" que montó una "operación política y mediática que es rayana a la locura" y salió al cruce de las declaraciones y de la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini de enviar la causa al fuero federal. "Stiuso es una gran embaucador, un encantador de serpientes, un manipulador de personas", afirmó.

Con todo, pidió que a "Stiuso lo cuiden para que no le pase lo mismo que a Nisman".

Parrilli se mostró sorprendido de que la jueza de Instrucción crea en la declaración del ex agente de inteligencia "sin comprobar si es verdad lo que dice". "No sé si la investigación de la fiscal (Viviana) Fein es buena o mala, no me interesa, pero sorprende que la jueza Palmaghini la denuncie y cambie su actitud en sólo 24 horas", sostuvo. El kirchnerista dijo que "es alarmante que Stiuso, con ocho o nueve denuncias penales, se vaya del país y vuelva sin que ningún juez lo cite a declarar‘" y preguntó: "¿No hay un juez que busque la verdad y que no se deje extorsionar?". ¿Por qué le tienen tanto miedo?". Y agregó: "Estuvo 30 años en democracia este hombre, durante los cuales hubo tres intentos de golpes de Estado y dos atentados. ¿Y qué servicio le prestó a la democracia? Solo se dedicó a extorsionar jueces, políticos y empresarios". En diálogo con Radio Del Plata, Parrilli dijo que "trató, durante 20 años, de que no se sepa qué pasó en el atentado a la AMIA".

Por su parte, la fiscal de instrucción Viviana Fein negó haber cometido alguna irregularidad al tomarle declaración testimonial al ex espía Antonio ‘Jaime‘ Stiuso en febrero de 2015, en el marco de la investigación por la muerte del ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman. Así se expresó luego de que la jueza Palmaghini la denunciara por supuestas irregularidades al haber dejado afuera del testimonio oficial los dichos de Stiuso sobre que a Nisman lo habían matado.