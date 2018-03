Parrilli negó el contenido de las nuevas escuchas: "Seguro las están adulterando"

El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, aseguró que las nuevas escuchas en la que habla con la exmandataria "seguro las están adulterando" y negó que CFK le haya pedido apretar a jueces y fiscales.

"Mis escuchas están dando vueltas por tantos lados que seguro las están adulterando", señaló en diálogo con Radio 10 y denunció que "el que está apretando jueves es (Mauricio) Macri.

Consultado sobre supuestos “aprietes” a jueces y fiscales, Parrilli señaló que “quien está apretando jueces es Macri”. “Estamos ante una triple alianza de sectores periodísticos, poder judicial e inteligencia”, aseguró.

El ex funcionario consideró que lo que quieren imponer desde el Gobierno es “temor social”. “Quieren atemorizar y condicionar a los dirigentes políticos de la oposición”.

En tanto, aseguró que la expresidenta “nunca me dijo nada de lo que se dice en los medios”, aseguró. En esa línea puso en duda la veracidad de las escuchas “seguro las están adulterando”.

Dijo que la forma en la que decidieron intervenir su teléfono “fue anormal” y anticipó que le va a pedir explicaciones al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y va a denunciar penalmente y en el Consejo de la Magistratura al juez federal Ariel Lijo.

Ayer, se conocieron otra escucha entre CFK y Parrilli. "Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso". La orden la habría dicho Cristina a Parrilli, en una nueva escucha filtrada ayer por el sitio Infobae. En la transcripción de otra conversación, de la que todavía no se publicó el audio, la ex Presidenta además arremete contra el peronismo en general y el senador Miguel Ángel Pichetto en particular.