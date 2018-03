Parrilli criticó su procesamiento: “Quieren justificar el espionaje político a CFK”

El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli cuestionó hoy el procesamiento que le dictó el juez federal Ariel Lijo y consideró que “tiene como objetivo justificar el espionaje político” a la expresidenta Cristina Kirchner.

"Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado falta de mérito. Es decir, que me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente”, sostuvo Parrilli.