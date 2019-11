Paro sorpresivo en la línea B de subte: cuál es el reclamo y cuanto podría durar la medida

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) decidió en la madrugada de este viernes no comenzar el servicio de la línea B del subterráneo a causa de una agresión a personal, según denuncian, que se negó a operar materiales con asbesto. La interrupción del servicio se extenderá hasta el mediodía.

"La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informa a la opinión pública que la línea B de subterránea no iniciará servicio en la mañana de este viernes 29 de noviembre", expresaron los Metrodelegados a través de un comunicado. Desde el gremio aseguraron a NA que no es la primera vez que "las patotas de la UTA intentan amedrentar a los trabajadores" y que no tuvieron otra alternativa que "realizar hoy una medida de fuerza".

"Cerca de la medianoche, un integrante y delegado de la UTA, ingresó al Taller Rancagua y comenzó a increpar a operarios que se negaban a manipular materiales con asbesto. Esta persona golpeó y empujó a varios compañeros del taller, provocando que uno de ellos caiga en la zona del tercer riel electrificado, al borde de ocasionar una tragedia", explicaron desde el sindicato.

"La decisión de no iniciar el servicio fue tomada para proteger la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de la línea, dada la ausencia de condiciones mínimas de seguridad para prestar el servicio", completaron los Metrodelegados.

Pasadas las 9 de la mañana, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informaron que, "finalizada la asamblea de trabajadores de la Línea B, esa línea reanudara su servicio a partir de las 13hs del día de la fecha".