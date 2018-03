Paro docente: los gremios mayoritarios ratificaron el plan de lucha

Los gremios docentes bonaerenses mayoritarios no asistieron hoy a la convocatoria de la provincia para destrabar el conflicto, ya que se realizó bajo la conciliación obligatoria, y advirtieron una profundización del "plan de lucha", en el cierre de la huelga de 48 horas convocada por los sindicatos nacionales en reclamo de paritarias.

En tanto, los maestros porteños adhirieron a la medida de fuerza nacional y se movilizaron al ministerio de Hacienda local, donde exigieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la reapertura de negociaciones y un incremento salarial superior al 35%.

Los gremios docentes nacionales reclaman al gobierno de Mauricio Macri que convoque a la paritaria federal para destrabar los conflictos provinciales.

Ctera y otros gremios volverán a la huelga el martes y miércoles, cuando harán una Marcha Federal Educativa que confluirá en Plaza de Mayo.

"Al presidente Macri y al ministro (Esteban) Bullrich les decimos que no pueden seguir haciéndose los distraídos: o convocan a paritaria nacional o avanza el plan de lucha", advirtió el jefe de Suteba, Roberto Baradel, durante un acto en La Plata junto a estatales, judiciales y médicos bonaerenses.

Baradel pidió en la manifestación que se pronuncien "los que voten por la continuidad de la lucha, paro provincial, paro nacional, caravanas educativas, jornadas de protesta, paro general".

"Acabamos de decidir en esta asamblea de trabajadores, la continuidad de la lucha", dijo Baradel, y enfatizó: "No tenemos miedo, no tenemos precio. No nos van a poder quebrar ni vencer, vamos a triunfar en esta lucha".

De ese modo, respondió a la decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de pagar un adicional de 1000 pesos a los maestros que no adhirieron a las ocho jornadas de paro en la provincia desde el inicio del ciclo lectivo.

En tanto, la jefa de la FEB, Mirta Petrocini, cuestionó el plus anunciado por la mandataria y lo atribuyó a la intención de Vidal de "debilitar la lucha" de los docentes que rechazan la propuesta salarial -una suba del 19% con una cláusula gatillo atada a la inflación-.

Los gremios docentes bonaerenses Suteba, Feb, Sadop y Udocba sostuvieron su posición de no negociar salarios en el marco de la conciliación obligatoria, a la que consideran "ilegal", al no concurrir esta tarde a la reunión que convocó Vidal para intentar destrabar el conflicto.

En ese sentido, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dijo esta mañana que "el que tiene vocación de diálogo y de resolver el conflicto no se fija en el título de una reunión".

Los únicos gremios que asistieron a la reunión de conciliación fueron los sindicatos minoritarios Amet, Soeme y Upcn, que informaron que se acordó con el gobierno provincial abrir una mesa técnica salarial y que la primera reunión será el lunes a las18.

Más temprano, dirigentes gremiales del Frente de Unidad Docente bonaerense se presentaron en la Casa de Gobierno provincial para pedir una audiencia con Vidal, pero no fueron recibidos y les dijeron que la instancia de diálogo era la conciliación obligatoria.

Ayer Vidal anunció que pagará un bono de 1.000 pesos por "presentismo" a los maestros que no se sumaron a los ocho días de paro que lleva la medida de fuerza en la provincia y un anticipo a cuenta de paritarias.

La disposición de Vidal de otorgar una suma extraordinaria en carácter de "presentismo", que cobrarán quienes no adhirieron a las jornadas de paro, fue rechazada por varios gobernadores provinciales, que consideraron que no es el camino para destrabar el conflicto docente en el mayor distrito electoral del país.

Fuente: DyN