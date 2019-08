Paro de subte: no hay servicio hasta las 7.30

Los trabajadores de subterráneos, agrupados en el sindicato de Metrodelegados, anunciaron ayer una medida de fuerza de dos horas para hoy, de 5.30 a 7.30 en todas las líneas de ese medio de transporte clave en la Ciudad.

La medida es en reclamo “por el nombramiento del personal correspondiente para trabajar en las boleterías de Catalinas y Correo Central Norte”, las dos nuevas estaciones de la Línea E.

“En la situación que atraviesa nuestro país, con índices de desocupación en aumento, actividades en expansión como el subterráneo deberían ser generadoras de empleo, en lugar de reducir los puestos de boletería como se empeña en hacer Metrovias”, dice el comunicado en el que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó la medida.

El comunicado agrega que “nos vemos obligados a adoptar esta medida de autodefensa, votada en el plenario de delegados, luego del fracaso de tres audiencias en la SST de la Ciudad, la última el 6 de agosto pasado, luego de las cuales Metrovías y SBASE continuaron incumpliendo el acta acuerdo de 2013, que establece los planteles mínimos del personal de Estaciones”.

El texto cierra con un llamado a “la reflexión a la empresa Metrovias y a SBASE para que se ajusten a derecho y den cumplimiento al convenio colectivo de la actividad”.

La medida de mañana tiene como antecedente un paro de similares características realizado el jueves pasado, que en realidad había sido impulsado por un sector de delegados, sin aval del sindicato. La noche anterior a la medida, el miércoles, un Plenario había desautorizado ese paro que igualmente se concretó. El Plenario debatió, sin embargo, que si el viernes siguiente no se producían avances en las negociaciones en la Secretaría de Trabajo porteña el miércoles de la semana próxima habría una medida de fuerza.

Fuentes gremiales dijeron a El Cronista que el viernes no hubo reunión, por lo que los avances que condicionaban la realización o no de la medida, no se produjeron. Según las mismas fuentes fue la suspensión del encuentro lo que decidió al sindicato a avanzar con la medida de mañana.

Metrovías, por su parte, confirmó en un comunicado que habrá paro y consideró la medida como totalmente “injustificada”.

Insistió, como lo hizo la semana pasada, que “la dotación de dicha línea se encuentra completa con las necesidades operativas”, en referencia a la E, donde se abrieron las nuevas estaciones.

“Adicionalmente, queremos remarcar que conforme la apertura de las 3 nuevas estaciones (Correo Central, Catalinas y Retiro) se generaron más de 120 nuevos puestos de trabajo y se promovieron más de 100 colaboradores de la compañía. Entre estas últimas, está la designación de Asistentes de Productos y Servicios Principal, un puesto de mayor jerarquía y remuneración que el boletero tradicional”, agregó.

Metrovías “efectuó las denuncias correspondientes para dar intervención a las autoridades competentes y aplicar las sanciones que correspondan a aquellos trabajadores que obstaculicen o directamente impidan, en el día de mañana, el normal funcionamiento del servicio”.