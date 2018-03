Paro de señaleros podría afectar el servicio de trenes el viernes

Los señaleros ferroviarios realizarán un paro de 24 horas desde el viernes a las 6 hasta el sábado en todo el país en protesta por la falta de pago de diferencias salariales, anticiparon hoy desde el gremio que los nuclea.

"Vamos al paro porque no tenemos respuesta de la empresa", explicó hoy en declaraciones a la agencia Télam el secretario de prensa de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (Asfa), Raúl Epelbaum.

En este sentido, el dirigente sindical fundamentó la medida de fuerza en que las autoridades de la empresa estatal Sofse no se presentaron a la última reunión de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo.

"Tuvimos varios encuentros con la empresa pero no pasó nada y para colmo en la última reunión que tuvimos en el ministerio (de Trabajo) no se presentó nadie y por eso largamos la medida, no nos quedó otra", se justificó.

Epelbaum dijo que reclaman una recomposición establecida en el convenio de la actividad que estipula el compromiso empresario de abonar una diferencia salarial durante seis meses a partir de enero que hasta la fecha no fue percibida y que debe regir para todos los señaleros del país.



Fuente: Télam