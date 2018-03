Paritarias: Gobierno quiere que tomen como referencia 17% anual de inflación

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, dijo que el gobierno quiere que en las negociaciones paritarias de 2017 se "tome como referencia la inflación" del 17% que esperan las autoridades para este año.

El gobierno "no va a intervenir en las negociaciones paritarias del sector privado", apuntó además el vicejefe de Gabinete, quien además instó a frenar el crecimiento del empleo público, entre otros puntos de una entrevista publicada hoy en Clarín.

Quintana sostuvo que los gobernadores e intendentes deben tomar conciencia de que "no es sostenible que siga creciendo el empleo público", al responder acerca del aumento de la cantidad de trabajadores estatales que marcan las estadísticas de 2016.

"Esa creación de empleo público se ha dado en provincias y municipios, no a nivel nacional donde se redujo en unos 10.000 puestos", puntualizó. "Es importante que todos tomemos conciencia de que no es sostenible que siga creciendo el empleo público. Cuando digo 'todos' me refiero a gobernadores e intendentes", agregó.

El vicejefe de Gabinete aclaró que el foco del gobierno "mucho más que en la reducción del empleo público, está en la revalorización de un estado moderno y transparente". Luego de indicar que "los salarios del gasto público nacional representan menos de un 15%", Quintana subrayó que el Gobierno se comprometió "a un camino gradualista" por considerar que "es la forma más inteligente de salir de una situación de estanflación y los mercados avalan" esa "apuesta".

"Pero sabemos que el déficit (fiscal) es insostenible: no es que nos financian hoy y para siempre", puntualizó.