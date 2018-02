Paritarias: Gobierno prometió a grandes gremios de CGT que habilitará ajuste por inflación

El Gobierno ofreció ayer un gesto fuerte y concreto hacia la interna de la CGT. Mientras Hugo Moyano avanzaba con los detalles de la marcha que convocó para el 21 de febrero contra la administración macrista, un grupo de importantes funcionarios del gabinete nacional se reunió en reserva con dirigentes de los sectores dialoguistas de la central obrera, encabezados por los gordos (grandes gremios de servicios) e independientes. El encuentro, del que participaron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; su par de Salud, Adolfo Rubinstein; el titular del Pami, Sergio Cassinotti; y el superintendente de Salud, Sandro Taricco; tuvo lugar en la sede sindical de Sanidad un rato después de la cumbre que el grupo de sindicalistas mantuvo una reunión del sector para evaluar el futuro de la CGT tras la ruptura de hecho que se consumó la semana pasada.

Los funcionarios fueron recibidos por el triunviro y dueño de casa, Héctor Daer, y los gremialistas José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio), Carlos Quintana (Upcn) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

Fuentes sindicales confiaron a este diario que durante la conversación con los colaboradores del presidente Mauricio Macri se abordaron puntualmente dos temas: la nueva ronda de paritarias y el reclamo sindical de mayores fondos para las obras sociales. Sobre la discusión salarial, Triaca garantizó a los sindicalistas que el Gobierno no bloqueará la inclusión en los nuevos convenios de esquemas de ajuste salarial por inflación. "Ellos piden que no hablemos de gatillo, que se vea otro nombre, como revisión, compensación, pero lo importante es que no van a frenarlos. En el Gobierno saben que sin ese tipo de cláusulas los reclamos (salariales) no van a bajar del 20% o 25%", apuntó uno de los sindicalistas que asistió al encuentro con los funcionarios. "Están pidiendo un poco de creatividad", ironizó otro dirigente sobre el mismo tema.

Por otra parte, ministros y gremialistas analizaron la situación del sistema de salud y los insistentes pedidos gremiales para incrementar las compensaciones a las obras sociales por la atención médica de monotributistas, jubilados y el financiamiento de tratamientos de alta complejidad. "El compromiso es fortalecer el sistema a través del financiamiento, pero hay que ver como eso se va a materializar", indicó un referente cegetista al tiempo que adelantó que en los próximos días se reunirá una comisión técnica conjunta destinada a intentar consensuar medidas para resolver las dificultades que atraviesan las prestadoras médicas administradas por los gremios.

Desde los sectores de gordos e independientes valoraron el encuentro con los funcionarios como una señal que dijeron "refuerza" sus diferencias con Moyano respecto a la estrategia a seguir en el vínculo con el Ejecutivo. "Primero hay que apostar al diálogo. Si no hay respuestas se confrontará", remarcó un dirigente a la vez que sostuvo que la postura de Moyano, en contrapartida, "confirma que solo defiende sus intereses personales".

Pese a esas críticas, los adversarios internos del camionero buscaron poner paños fríos en medio de la situación de ruptura de la entidad y rechazaron que vayan a dejar sus cargos en la conducción cegetista. "La CGT está fracturada de hecho, pero por ahora no se hará nada para que esa situación se cristalice de manera institucional", contó otro sindicalista. En ese sentido, el vocero explicó que la decisión apunta a "bajar los decibeles" y aguardar un tiempo prudencial, pero admitió que si se profundizan las diferencias el sector avanzará con la convocatoria a un congreso sindical destinado a consagrar una nueva conducción de la central.