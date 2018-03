Paritarias 2018: qué aumentos acordaron los gremios más grandes

Gremios de la mayoría de los sectores negocian los aumentos de sueldo de 2018 con los que buscarán que los sueldos no pierdan ante la inflación. El Gobierno, ante el cambio de metas de inflación, espera que la mayoría de las subas pactadas estén cerca del 15%, cifra que se replicó en varios acuerdos hasta el momento. ¿En qué sectores las negociaciones prosperaron y en cuáles no?

Porteros: Ya se cerró el acuerdo paritario, el cual contempla una suba de 12% en dos tramos. Si bien está por debajo del 15% que ya muchos sindicatos obtuvieron, el acuerdo conseguido por Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) incluye la entrega de una suma no remunerativa y extraordinaria de $6000, más una cláusula de revisión a activarse en septiembre de este año. El incremento porcentual se otorgará en dos tramos: 8% en abril y 4% en agosto.

Empleados del Congreso: La negociación del Gobierno con ATE Congreso, UPCN (personal civil de la nación) y APL (personal legislativo) concluyó con un aumento del 8% en la primera etapa del acuerdo. A comienzos de agosto las partes volverán a reunirse para definir el segundo tramo. Los sindicatos del sector aceptaron este desdoblamiento aduciendo que no es posible saber a ciencia cierta cuál será la evolución de la inflación hasta entonces, por lo que se procedió a establecer una paritaria de dos etapas en el mismo año.

Luz y Fuerza: Los gremios que conglomeran a los trabajadores del sector de la energía eléctrica consiguieron un aumento del 15%, en dos cuotas, más cláusula de revisión para septiembre de 2018. El primer incremento será del 11% y tendrá lugar en marzo de este año. El 4% restante se sumará en junio de 2018.

Comercio: La negociación entre CAME y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) llegó a buen puerto y se acordó una suba de 15%, más cláusula de revisión a activarse en enero de 2019. El aumento se dividirá en dos tramos: 10% en abril y 5% en agosto.

UTA: La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un aumento de 15% en repartida en tres tramos: 5,5% en abril, otro 5,5% en septiembre y 4% en enero de 2019. El gremio incluyó en el acuerdo una cláusula de revisión a los nueve meses más un bono no remunerativo (retroactivo) de $1500. De esta manera el aumento del salario bruto de base cambiará de la siguiente manera: $27.800 (abril), $29.300 (septiembre) y $30.300 (enero de 2019).

Baradel, Petroccini y López, parte de la cúpula de Ctera.

Docentes Nación: El 17 de enero de 2018, el Gobierno fijó por decreto que el piso salarial para los docentes a nivel nacional será de $ 11400, ya que establece que su valor necesariamente debe superar en un 20% el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente. Lo que significa que, a su vez, dicho piso volverá a elevarse en julio de este año hasta $ 12.000, cuando el SMVM vuelva a actualizarse automáticamente (de $ 9500 a $ 10.000). De esta manera, los cinco gremios nacionales (Ctera, AMET, Sadop, UDA y CEA) vieron concluida la paritaria nacional docente sin poder participar de la misma. Ya establecido el mínimo docente nacional, ahora resta ver la evolución de los acuerdos salariales en cada provincia.

Docentes Córdoba: La negociación concluyó con un aumento 15% con la inclusión de la cláusula gatillo. El sindicato de docentes de Córdoba (UEPC) aceptó que el alza tenga lugar en tres tramos: 8% en febrero, 5% en junio y 2% en septiembre.

Docentes Mendoza: El gobierno de la provincia cuyana fijó unilateralmente un aumento de 15,7%. El decreto dispuso que la suba se reparta en tres tramos: 5% en enero, 5,2% en junio y 5,5% en noviembre, sin cláusula gatillo.

Docentes Salta: Se acordó un aumento de 15,5% en cuatro tramos: 5% retroactivo en febrero, 2,5% en mayo, otro 2,5% en julio y 5% en septiembre. Además, el gobierno salteño pactó con los gremios un aumento del 15% en la Asignación Familiar por Hijo.

Docentes Misiones: Fue una de las primeras paritarias docentes en cerrarse. A comienzos de febrero el gobierno de la provincia del noreste acordó con los sindicatos UPDM y SIDEPP un aumento del 15,5% en un tramo y sin cláusula gatillo. Incluye $ 210 adicionales mensuales para cubrir los gastos de los docentes en material didáctico.

Ademys es uno de los gremios docentes de la Ciudad que no aceptó la oferta.

Docentes Capital Federal: 15 de los 17 sindicatos docentes de la Ciudad aceptaron la oferta del gobierno porteño el jueves pasado, que implica una suba de 15% sin cláusula gatillo. Sólo UTE y Ademys rechazaron el ofrecimiento y piden una suba de 20% con cláusula gatillo.

Tintoreros: Cerró con un incremento del 15%. Por otra parte, el sindicato (Uoetsylra) y las cámaras empresarias (Fclrla y Catla) del sector acordaron reunirse nuevamente en marzo de 2019 para determinar si el aumento salarial aplicado al convenio 526/08 es acorde o no a la situación económica del país. No esta contemplado la utilización de una cláusula gatillo automática.

Pintores: Las paritarias terminaron con el acuerdo de un incremento salarial del 15% que se repartirá en dos tramos. El primer aumento se dio en febrero, de 7%; mientras que el segundo será de 8% y se aplicará en agosto. El acuerdo incluye también una cláusula de revisión.

Remiseros: Las negociaciones terminaron en acuerdo: suba del 15%, sin cláusula gatillo pero sí con cláusula de revisión a fin de año. El aumento será en dos tramos. El primero será de 10% en abril; el segundo, de 5%, en agosto.

Aeronáuticos: Los gremios de APA (maleteros, rampas, administrativos y call centers) y UPSA (empleados jerárquicos) cerraron una de las primeras paritarias de 2018 con un aumento salarial del 17%. El acuerdo incluye incrementos por adicionales y cláusulas de productividad, lo que se calcula que lleve al aumento total estimado de bolsillo al 21,5%.

Una parte de los aceiteros se ciñó al 15% que buscaba el Gobierno.

Aceiteros (San Lorenzo): Gremios aceiteros acordaron una mejora del 15% con cláusula de revisión. Además, se pactó el pago de una gratificación adeudada de 2017 que oscila entre $ 23.000 y $ 42.500, de la cual los trabajadores ya cobraron un adelanto de $ 10.000.

UTEDyC: Los gremios de UTEDyC (trabajadores en Entidades Deportivas y Civiles) lograron en un aumento porcentual que ronda entre el 18 y 19%, teniendo en cuenta los tres convenios colectivos que representa el gremio. El convenio que aglutina al personal de Entidades Deportivas y Civiles implica una suba del 18%, en dos tramos: 10% en enero y 8% en agosto. Para el segundo convenio, que contiene a los empleados de countries y clubes de campo, el aumento será de 18%, dividido en dos cuotas: 9% en febrero y otro 9% en julio. El tercer convenio, referido a los trabajadores de entidades mutualistas, recibió un incremento del 19% en el básico, a implementarse en dos tramos: 10% en enero y 9% en julio. Todos ellos cuentan con una cláusula gatillo a dispararse en el mes de noviembre de 2018. Una vez concretado el aumento, el salario más bajo no podrá ser inferior a $ 20.047.

Petroleros (YPF): La Federación de Sindicatos Unidos de Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) acordó el jueves pasado un incremento salarial del 15% con cláusula de revisión en eero de 2019. Se abonará en dos cuotas: 7,5% en abril y 7,5% en octubre.

Los que todavía no acordaron

Docentes Buenos Aires: Todavía no hay consenso entre gremios y la Provincia. El miércoles pasado funcionarios provinciales ofrecieron nuevamente un aumento del 15% en tres tramos sin cláusula gatillo, con un bonus de presentismo proporcional (que llega hasta los $ 6000), al que le añadieron un bono adicional de $ 3000 para quienes completen los cursos de capacitación. Los sindicatos lo rechazaron y pretenden una suba de 20% con cláusula gatillo.

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria.

Ferroviarios: Los gremios todavía no aceptaron los ofrecimientos de las empresas. No obstante, en febrero se definió la simplificación de convenios de trabajo: pasaron de ser 10 a dos.

Metalúrgicos: La negociación salarial de los metalúrgicos para este año se lleva adelante a nivel nacional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Todavía no comenzaron las reuniones.

Bancarios: Los bancarios rechazaron la oferta y no llegaron a un acuerdo en la reunión del jueves pasado. Volverán a juntarse el miércoles 28.

Camioneros: No empezaron las negociaciones. No obstante, ya se arregló el pago de un bono no remunerativo que oscila entre los $ 9500 y los $ 20.000.

Uocra: Todavía no llegaron a un acuerdo, pero desde el Gobierno esperan que los gremios de la construcción acepten la oferta de 15%.

Sanidad, telefónicos, alimentación, dragado y estacioneros negociarán paritarias a mitad de año.