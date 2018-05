Paradoja: el Senado podría complicar a las provincias y favorecer a los porteños

Desmenuzar el proyecto para retrotraer las tarifas de gas y electricidad a los valores de noviembre de 2017 llevó a algunos analistas consultados por El Cronista a cuestionar que si se aprueba la ley propuesta por la oposición en el Congreso, los senadores (representantes de las provincias en el Parlamento) estarían votando una ampliación de la brecha entre lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con respecto al interior del país, un tema que encabezó las quejas provinciales sobre el funcionamiento del federalismo hace tan solo algunos meses.

El exsecretario de Energía Emilio Apud planteó: "la diferencia existe en el sector eléctrico, no en el gas. Se produjo en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que lo define cada provincia excepto en Capital y Gran Buenos Aires, que es jurisdicción nacional. Las empresas que están bajo esta órbita Edenor y Edesur se retrasaron por la política populista del kirchnerismo, que decidió no actualizar por inflación, mientras que en el interior sí se hizo". Así, "se produjo una diferencia que llegó a ser del 700% durante la gestión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y que ahora se redujo a cerca de un 400%".

Un informe de noviembre de 2015 del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano blanqueaba en aquel entonces que en provincias como Córdoba y Santa Fe "las tarifas para un consumo residencial mensual de 300 kWh son diez veces mayores que las del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)". También informaban que un usuario de Edesur pagaba tarifas eléctricas 2,4 veces más bajas que uno radicado en Mendoza, y 1,5 vez menores que el promedio del país.

El economista y especialista en energía Alejandro Einstoss dijo: "Los senadores estarían votando un esquema mucho más injusto, porque se volvería a ampliar la brecha entre el Interior, que actualizó sus tarifas durante 15 años, y el AMBA, que las mantuvo congeladas, lo que generó una gran disparidad".

Einstoss, incluso, alertó: "El proyecto de ley no es claro y da lugar a interpretaciones. De prosperar, podría implicar que también los incrementos de las distribuidoras provinciales, que no están bajo la órbita de la Nación, tengan que retrotraerse, y los gobiernos provinciales deberían devolver el dinero ya cobrado a los usuarios, con un costo alto". Así, el analista advierte que los senadores estarían votando una ley que podría complicar la caja en el interior, más allá de que descendería el porcentual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los servicios públicos, un tributo que se coparticipa.

Así las cosas, los analistas explican que podría darse la curiosa contradicción de que los senadores voten a favor de un proyecto que complica cuentas de las provincias y, a la vez, amplía una diferencia de la que se quejaron durante años.

La diferencia entre lo que pagan usuarios de Capital y Gran Buenos Aires con respecto al Interior fue materia de preocupación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que el año pasado anunció un proyecto de "armonización tarifaria" que nunca pudo concretar. La formación del Consejo Federal de Energía tenía como una de sus prioridades abordar este tema, que finalmente no avanzó.

El Consejo Federal de Energía se reunió cinco veces desde su formación el 20 de abril de 2017, con la firma del Acuerdo Federal Energético entre el Gobierno nacional, 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Tres de esos encuentros fueron en la Capital Federal. Toda una muestra de cómo se sigue entendiendo el federalismo en Argentina.