Para un amigo y confidente de Cristina Kirchner, "no tiene sentido que sea candidata”

Tras el video en el que Cristina Kirchner habló de los problemas de salud de su hija Florencia,, el operador Eduardo Valdés brindó nuevos detalles. El parlamentario del Mercosur, hombre de confianza de la ex presidenta, contó esta mañana que estaba al tanto de la situación pero no sabía que fuera “tan grave”.

La actual senadora nacional contó que su hija se encuentra internada en Cuba y “no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo”. En declaraciones a radio Continental, Valdés añadió que Florencia sufría "ataques de pánico" con frecuencia.

Y añadió: "Permanentemente sentía a través de trascendidos periodísticos que en cualquier momento la iban a detener”.

El abogado explicó que estuvo con la ex mandataria el domingo pasado, quien le reveló que “le habían informado que el cuadro clínico (de Florencia) no estaba bien".

"Me contó que había tomado la decisión de viajar a Cuba a verla, que estaba haciendo un tratamiento producto de lo que ella describe muy bien”, añadió.

Por otro lado, diferenció este caso, que involucra a Florencia, de los típicos enfrentamientos políticos.

“La ex presidenta desde la política se banca todo, pero es muy difícil cuando te tocan a tu hijo. Ahí si le duele mucho, le duele el doble. No la vi bien a Cristina y se lo dije: es la primera vez que la veo golpeada. La vi muy dolorida cuando me contó que viajaba a Cuba. Y después se lo escribí en un mensaje que le envié. Sabía que estaba mal Florencia pero no sabía que era tan grave”, manifestó.

En esa línea, Valdés aseguró que “no tiene ningún sentido que Cristina sea candidata si el microclima en el que se tiene que mover es esta locura, este odio. Citarla a ocho indagatorias en un solo día es algo que en Argentina se naturaliza. Esta es la mayor crueldad judicial”.