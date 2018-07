Para sacar presión al dólar, licitarán nuevas letras del Tesoro en dólares

El Gobierno lanzará al mercado una venta de Letras del Tesoro (Letes) nominadas en dólares, según pudo confirmar El Cronista con el ministerio de Hacienda. Los inversionistas podrán comprar los pagarés en dólares, pesos, o mediante los bonos de deuda del Banco Central a corto plazo conocidos como Lebac.

El Gobierno se comprometió a reducir el saldo de Lebac en circulación como parte de un acuerdo firmado hace dos semanas con el Fondo Monetario Internacional.

Comienza hoy una nueva semana en la que la atención del mercado estará puesta sobre lo que ocurra con el dólar, que tras un nuevo salto quedó a tiro de los $ 30. En busca de contener la devaluación, hoy se anunciará una nueva licitación de Letras del Tesoro, a las cuales se podrá suscribir en pesos, en dólares o con Lebac y que será efectiva a partir del martes.

Según confirmó en su edición papel hoy el diario La Nación, con la licitación de mañana, el Tesoro buscará captar entre u$s 2000 y u$s 2500 millones. Además, la intención de esta medida quitarle presión a las Lebac (se estima que los extranjeros acaparan al menos u$s 4000 millones).

Entre jueves y viernes de la semana pasada, el dólar aceleró su carrera alcista y casi rozó los $ 30 el viernes. Finalmente, cerró a $ 29,40, según el promedio del Banco Nación.

Así, el Banco Central salió a vender u$s 300 millones de reservas para contener la devaluación, que se sumaron a la subasta de u$s 150 millones provenientes del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).