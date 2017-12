Para quien lo reemplazó hoy en la radio: “Luis (D’Elía) es un pacifista”

“Los años duros no comenzaron sólo en el ‘76 si no desde antes. Ya se veía venir que la dictadura militar que nació el 4 de marzo del '76 iba ir contra todo: contra los trabajadores, contra lo derechos sociales, los derechos humanos y la cultura. Ahí tomaron forma todos los organizmos de derechos humanos. Después vino la democracia, no sin antes pasar por Malvinas... ahí tuvieron que comenzar con la retirada del gobierno”, tras un repaso rápido por la historia política y social de la Argentina, el periodista Néstor Piccone comenzó esta mañana puntualmente a las 7 de la mañana, un editorial, por Radio Rebelde, dedicado al titular del programa, el detenido por traición a la patria en la causa AMIA -que investigaba el exfiscal Alberto Nisman- Luis D’Elía.

“Luis era un pacifista. Nunca utilizó la violencia", fue la definición más fuerte que se le escuchó decir, luego explicó por qué.

“No se debe haber levantado un sólo día de la cama sin pensar qué podía hacer ese día para modificar la situación de los mas desprotegidos, aún en vacaciones”, aseguró Piccone, al rechazar de manera enfática que Luis D’Elía haya traicionado a la patria, figura por la cual quedó detenido. Y agregó: “fue uno de los primeros luchadores sociales que creyó en Néstor Kirchner, ya que nadie creía que después de Duhalde podía venir un gobierno popular”.

Piccone, quien definió a D’Elía como “el principal comunicador popular de La Argentina”, aseguró que el dirigente piquetero “ponía la misma vehemencia para discutir con Tinelli como para defender al equipo de Gallardo”, el club de sus amores, River Plate.

"Estamos todos con mucha bronca y mucha angustia. Uno tiene que ser muy responsable desde los micrófonos para no deprimir, en este momento donde es muy álgida la lucha y la injusticia. Esto quiere decir hablar con alegría y esperanza", advirtió.

Junto a Elizabeth Machado y Felipe Fiscina, Piccone se hizo cargo del micrófono que dejó acéfalo D’Elía.

"Este raconto fue recorrido por Luis D’Elía hasta que ayer, a esta hora, de manera artera, innecesaria e injustamente fue detenido, entonces no pudo hacer este programa y hoy ya está encarcelado”, dijo. Y advirtió: ”Parece mentira, porque no tiene sentido”.

Finalmente, en una editorial que duró más de 17 minutos, Piccone concluyó: "Si todas las causas de corrupción tuvieron mecanismos siniestros para meter dirigentes políticos presos, esta es la más burda de todas".