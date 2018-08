Para pagar menos, qué estrategia usó Hacienda con las Letes

El Gobierno empleó en las últimas licitaciones de las Letras del Tesoro (Letes) una modificación con la que buscó que la tasa a la que terminan saliendo las emisiones fuera la más baja posible. En un contexto de fuerte incremento del stock de deuda total y en el que las renovaciones de estos instrumentos se complicaron -en un escenario internacional más volátil- se llegó a pagar hasta un 5,5% en el tramo más largo para estos títulos. No obstante, en las últimas dos colocaciones el cambio surtió su efecto y, para la Lete a 182 días, cerró en 3,75%, por debajo de lo que se pagaba por el instrumento en el mercado secundario.

En el mercado aseguran que esta modificación implicó que "manos amigas" ayudaran a que la tasa, que se fija en el tramo competitivo, terminara siendo baja. Desde Hacienda no informan qué porcentaje fue por cada uno de los tramos, pero analistas estiman que un 75% lo hizo por el no competitivo (y aceptó tasa), lo que permitió mostrar la licitación como exitosa, con una tasa por debajo incluso de la que marcaba el mercado secundario. La tasa, de hecho, la terminan fijando desde el competitivo.

"Desde la volatilidad en el tipo de cambio, aumentó mucho la demanda de minoristas que van principalmente al tramo no competitivo. Pasó en un par de licitaciones que tuvimos que prorratear fuerte al no competitivo. Cambió el patrón de la demanda y está habiendo mucho más participación no competitiva", explicó una fuente del Gobierno.

En ese sentido, avanzó diciendo que, por esta razón, eligieron darle espacio a mayor participación en el no competitivo dándole otra alternativa de protección. "Anunciamos una tasa mínima de antemano. Con eso, el que no está cómodo con la tasa puede ir al competitivo. Si no está seguro, va al no competitivo y tiene protección de tasa", dijeron.

Y hasta imaginó la posibilidad de que así hasta permitiría adjudicar, si fuese el caso, todo al no competitivo. "Nosotros fijamos la tasa mínima un poco por debajo de lo que anticipamos seria el valor de mercado. Si nadie participa activamente marcando tasa, nos llevamos el beneficio de ir bajándola de a poco", reconoció la fuente.

Un analista que pidió no citar su nombre dijo que "el cambio más importante es que no hay más máximo para el tramo no competitivo y tampoco prorrateo, pero no se puede poner la tasa". Y calculó que de lo recaudado la semana pasada en la última licitación por u$s 400 millones, u$s 100 surgieron del competitivo y u$s 300 millones del no. "Así el precio lo puso la menor proporción, y se estima que actuaron manos amigas", pronosticó. Entre las "manos amigas" identificó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses podría ser una opción, de entre los organismos oficiales. "El gobierno está tratando de maquillar estas renovaciones de Letes", calificó.

En el medio de las licitaciones en el mercado, el Gobierno dispuso la emisión de Letes por hasta $ 16.000 millones, que serán suscriptas por la Anses, según se publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial, con una Letra a 182 días.

El cambio en la manera de fijar la tasa comenzó en la licitación del 11 de julio. En esa operación, Hacienda puso un piso de 4% y 4,5% para las Letes a 210 y 378 días. Algo similar hizo la semana pasada: garantizó precio máximo y tasa mínima de 3,65%, y la licitación salió por 3,75%, momento en el que la Lete a 182 días (que fue la que se licitó el miércoles pasado) se intercambiaba con una tasa implícita de en torno al 4,5% en el mercado secundario.

"El Tesoro hizo una pequeña jugada, pero hay que ver por cuánto tiempo le funciona", sostuvo otro economista. "Los inversores calificados, diferenció, ya van directamente al mercado secundario", aseguró.

El stock de Letes en dólares llega hoy a u$s 14.680 millones. De este total, en agosto vencen unos u$s 1800 y el viernes 10 lo hacen u$s 800 millones. En el último vencimiento pudo renovar el 80% del total de ese día.