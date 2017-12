Para las empresas de EE.UU., las reformas "van en la dirección correcta"

El paquete de reformas impulsado por la administración de Mauricio Macri "va en la dirección correcta" para producir la "normalización" del país y favorecer el interés de la comunidad de inversores internacionales. Así lo expresaron en un reportaje con El Cronista, Neil Herrington, director ejecutivo para las Américas de US Chambers of Commerce; y Alejandro Díaz, CEO AmCham Argentina, quienes destacaron las negociaciones por un entendimiento Mercosur-UE y lamentaron la falta de acuerdo por las exportaciones de biodiésel a Estados Unidos.

¿Cómo observan las empresas de EE.UU. la gestión Macri y su inserción internacional?

Neil Herrington: Significa una transición fundamental e increíble. Hace dos años la OMC, por ejemplo, demandaba a la Argentina por controles de exportación y cambios, hoy fue el anfitrión de la cumbre. Hay que destacar la transformación que el gobierno de Macri ha hecho económica y políticamente. Reduciendo controles comerciales, llegando a un acuerdo con los holdouts, y en política por haber aumentado la transparencia en los procesos públicos y políticos. El mundo multilateral comercial está reconociendo la transformación y por eso está auspiciando la cumbre del G20 en el país.

¿Esa mirada puede facilitar el ingreso de inversiones al país?

NH: Es una prioridad para el gobierno de Macri. Y para nosotros como promotores de la inversión extranjera de EE.UU. vemos este mercado como de suma oportunidad porque el ambiente para los inversionistas ha cambiado totalmente. Lleva un poco de tiempo convencerlos porque hay empresas que estaban en el mercado hace 15 o 20 años, enfrentaron dificultades y son reacias de regresar. Vemos desde el sector privado que la perspectiva ha cambiado para mejor y una de nuestras actividades es convencer a la comunidad de inversionistas estadounidenses que hay oportunidades importantes.

Y ¿qué opinión les merece el paquete de reformas alentado por el Ejecutivo?

Alejandro Díaz: Es clara la intención del gobierno de gradualmente producir la normalización de la Argentina y ese proceso va desde lo institucional, lo económico y lo social. Lo primero es que está claro que van en la dirección correcta: la ley previsional, por ejemplo, porque el sistema como estaba planteado es insostenible, lo sabe todo el mundo. Vemos que las reformas tanto fiscales, tributarias, previsionales como laborales van en la dirección correcta. Hay sectores que los afectan favorablemente y a otros no tanto, pero es la decisión. No va a ser suficiente, pero el Presidente dijo claramente que es una reforma continua y que se evaluará en cada uno de los momentos cuál es la capacidad de poder que tienen para implementar el proceso. No hay que olvidar que la sociedad argentina no percibió que había una crisis en 2016, veníamos de un boom de consumo incentivado por instrumentos absolutamente insustentables pero la gente no tenía esa sensación.

¿Ibamos hacia una crisis?

AD: En 2016 íbamos a 2001 con mayor o menor intensidad. Las variables macroeconómicas eran totalmente insustentables. No hubo una crisis producto de la gestión gradual del gobierno actual, pero si yo no percibo la crisis entonces no valoro la gestión per se. Si pienso que voy al borde del precipicio reconozco a aquel que me sacó pero si no lo pienso por qué voy a valorar una administración que pienso que no me está beneficiando.

¿Cuál es su opinión ante el debate entre multilateralismo y la postura proteccionista planteada por EE.UU. en la OMC?

NH: Desde nuestra perspectiva es complicado. Apoyamos mucho a la OMC porque durante largo plazo ha promovido un esquema de reglas que ha funcionado y que ha dejado que todos compitan en un nivel unificado. Estamos decepcionados con la falta de resultados y es cierto que EE.UU. tiene responsabilidad en ello. Deseamos que sea un líder como siempre ha sido, pero hay un sentido en la administración Trump de que la OMC nos coloca en desventaja de alguna forma. Pero las estadísticas no coinciden: EE.UU. no ha sido desfavorecido de ninguna manera.

¿Estiman posible una salida de EE.UU. de la OMC?

NH: No creo que lleguemos a eso. Había preocupación con eso, pero no creo que hayamos llegado a este punto.

¿Y qué implicancias podría tener un acuerdo Mercosur-UE?

NH: Nosotros hoy somos el socio comercial más importante para la mayoría de los países de la región, pero este acuerdo es un ejemplo del hecho de que nuestros socios comerciales están avanzando sin nosotros, están buscando otras oportunidades porque tienen preocupación de la trayectoria futura de EE.UU., de las prioridades que tiene. Desde la perspectiva argentina lo veo muy positivo porque es otro ejemplo del gobierno de Macri buscando oportunidades inteligentes en el mundo. Para nosotros es de suma prioridad también porque, más allá de la UE, se buscan vínculos más fuertes con la Alianza del Pacífico y con Mexico. Esto es otro punto que estamos señalando porque puede tener mucho impacto en el medio oeste de EE.UU. que depende las exportaciones agrícolas y México ya está buscando otros mercados, y Argentina y el Mercosur son ellas. Queremos que la administración Trump se de cuenta del riesgo que corre.

Tampoco se produjeron avances en la negociación por las exportaciones de biodiésel.

NH: Queríamos mucho una resolución, es un tema importante para ambos países y hay muchos consumidores estadounidenses que lo requieren para desarrollar su producción. Pero al mismo tiempo es un proceso jurídico, en el que tenemos mucha confianza porque es muy transparente y estará desligado de cuestiones políticas.