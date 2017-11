Para la oposición, es similar a la ley de Brasil

Diputados nacionales por el peronismo continuaron ayer expresando dudas y reparos frente a las propuestas oficiales para modificar los regímenes laboral, tributario y previsional. El jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria, Héctor Recalde, consideró que el borrador de reforma laboral que hizo circular el Gobierno "es peor de lo que había anunciado" y que "es bastante parecido a la reforma laboral de Brasil, aunque no es lo mismo" y por eso la calificó como "efecto caipirinha o caipiroska".

"El gobierno siempre ha hablado de sostener a las Pymes. En nuestro gobierno, en 2014, se dictó la Ley 26.940 que establecía para las Pymes una serie de ventajas en materia contribuciones patronales. En esta ley se dejan sin efecto esas ventajas y se las dan a las grandes empresas. No solamente los perjudicados son los trabajadores sino también las PyMES. No escuché nadie todavía decir esto", señaló el diputado y abogado laboralista en declaraciones radiales.

Por el massismo, Marco Lavagna, explicó que el Frente Renovador está "de acuerdo con la necesidad de realizar reformas" laborales y tributarias, pero aclaró que, "si esto le saca plata del bolsillo al trabajador", no acompañará ese proyecto. Además, apuntó que el "mecanismo para bajar las cargas patronales" que propuso el Gobierno "carga algunos costos sobre el trabajador y le saca algunos beneficios".

"No creo que eso llegue al Congreso, imagino que en las mesas de negociación con los sindicatos se cambiará, pero en el caso de que llegue, no pasa", advirtió. Además, pidió "tener cuidado" porque en otras oportunidades en el país se hicieron reducciones en las cargas patronales que después no generaron "trabajo en blanco y de calidad", por lo que consideró que "hay que aprender de los errores en el pasado y tratar de mejorarlos".

Por otro lado, se mostró de acuerdo con la idea de gravar la renta financiera. "Esa propuesta tiene aspectos que venimos reclamando hace mucho tiempo", expresó.