Para la consultora Analytica “es necesario recurrir a la emisión”

Se dispondrá por un DNU firmado en acuerdo de ministros que se publicará mañana, según trascendió desde Gobierno. Los vencimientos más urgentes son de los bonos Bonar 24 -u$s 1500 millones el 7 de mayo- y el Bonar 20 -u$s 3500 millones en octubre-, pero podría llegar a unos u$s 8400 millones