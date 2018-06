Para la CGT, "un paro no soluciona nada ni va a arreglar el país” Carlos Acuña, uno de los titulares del triunvirato de la CGT, indicó que que la medida de fuerza convocada para mañana no tendrá un efecto inmediato en las acciones del Gobierno, "pero es un desahogo para la gente y un mensaje de que las cosas no están bien".