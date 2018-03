Para la CGT de Moyano, la inflación llegó al 28% en 2015

El dirigente de la CGT-Azopardo Juan Carlos Schmid reveló ayer que el índice de inflación, que mide el Observatorio Económico Social de esa central, registró para 2015 un incremento de 28% sin contabilizar el impacto de la devaluación, por lo que estimó que los gremios reclamarán para este año un aumento salarial por encima de 30%.

"Según nuestras mediciones terminamos 2015, sin contar la devaluación, con un 28% de inflación", afirmó el también titular de Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

En diálogo con la agencia Télam, Schmid remarcó que "el anual con los corrimientos de precios, aumentos de precios o como queramos llamarles está en ese índice", aunque aclaró "todavía no hemos proyectado sobre diciembre lo que pasó con la devaluación de nuestra moneda".

Ante una consulta sobre el reclamo salarial de la CGT que conduce el camionero Hugo Moyano tras la escalada de precios, el dirigente sindical adujo que se evalúa un pedido que "está por arriba del 30%", aunque consideró que todavía falta medir también el comportamiento de enero y febrero.

"La escalada de precios fue previa a la devaluación y la devaluación históricamente ha golpeado el bolsillo de los trabajadores", subrayó.

El indicador del Observatorio Económico y Social de la CGT-Azopardo cobra mayor relevancia a partir de la decisión del Gobierno de decretar la "emergencia estadística nacional", que incluye la no publicación del indicador de inflación "hasta nuevo aviso".

En ese contexto, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Jorge Todesca adelantó que para las negociaciones paritarias no habrá un Índice de Precios al Consumidor (IPC) válido, pero consideró que hay mediciones "confiables que dan entre 23% y 24%" de inflación anual.

Para Schmid, las negociaciones paritarias de este año estarán condicionadas por la negativa de gobierno nacional de otorgar una compensación general a los trabajadores estatales.

"En su momento les recordaremos que no hemos tenido esa compensación para amortiguar el impacto que ha tenido en precios las medidas gubernamentales y la inflación", puntualizó.

En la misma línea, la última semana el secretario general de la CTA-Autónoma Pablo Micheli había anticipado que esa central sindical iba a reclamar un aumento salarial del 35% como forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo provocado por el alza de precios y la devaluación.