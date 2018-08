Para la AFIP, la recesión todavía no se siente en la recaudación

Los industriales volvieron a reclamarle al Gobierno más medidas que otorguen alivio financiero a los sectores más afectados por la caída en el nivel de actividad, con especial foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta vez, los pedidos fueron dirigidos al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quien visitó ayer al mediodía el comité ejecutivo de la UIA. Y si bien el directivo prometió estudiar algunas propuestas realizadas por la entidad, la decisión del organismo es analizar el impacto que tuvieron recientes definiciones como el plan de pagos o la flexibilización para el levantamiento de los embargos antes de avanzar en nuevas medidas. Además, el titular de la AFIP fue bien claro: les dijo que aún la crisis no está impactando en la recaudación.

"Nos dijo que todavía no están notando una merma en los ingresos por la crisis ni en el desempleo, pero el mercado siguió cayendo en julio y no sabemos si continúa en agosto, por lo que le dijimos que ya se iba a registrar", aseguró el vicepresidente Pymi de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez. De todos modos, el titular del organismo recaudador no hizo una discriminación por sectores, y claramente la devaluación favoreció a muchos rubros ligados a la exportación.

Según el comunicado de la central fabril, el encuentro tuvo como ejes las diferentes alternativas de la agenda tributaria, la actualidad de todos los sectores industriales y el conjunto de iniciativas que pueden mitigar el impacto negativo que tiene la caída del nivel de actividad y el incremento de tasas de interés, particularmente en las pymes. Los empresarios destacaron las recientes decisiones tendientes a suspender las ejecuciones fiscales, simplificar el levantamiento de embargos de cuentas bancarias y mejorar las condiciones de los planes de facilidades de pagos, pero insistieron en la necesidad de que se suspenda el sistema de scoring por seis meses, que afecta la posibilidad de que las empresas puedan acceder a financiamiento bancario; agilizar la devolución de IVA y de los reintegros a la exportación -hoy en discusión-; y avanzar en el control de la informalidad, que compite deslealmente con los que pagan sus impuestos.

Con respecto a los embargos, Cuccioli manifestó que harán el seguimiento sobre el impacto de los cambios y les dijo que la AFIP tendrá un mejor sistema de comunicación al contribuyente para que esté al tanto, con tiempo, de su estado de situación morosa y la inminencia del embargo, si no cumple con sus obligaciones.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la disponibilidad de información y estadísticas públicas, informó la UIA. Según el comunicado, las autoridades de la AFIP trasmitieron que en el corto plazo estarán disponibles los datos de comercio exterior necesarios para identificar de manera precisa oportunidades de negocios, monitorear el comercio desleal y cualquier otro aspecto vinculado a la política comercial externa. Esta información había sido restringida meses atrás por "una cuestión de confidencialidad de las empresas", dijo Cuccioli, pero las empresas venían reclamando poder acceder nuevamente a esta información desde hace tiempo.

El titular de la AFIP asistió acompañado por la subdirectora general de Coordinación Técnica e Institucional, Jimena de la Torre; el subdirector General de Servicios al Contribuyente, Sergio Rufail; y el subdirector General de Fiscalización, Marcelo Costa. Por parte de la UIA, junto a los miembros del Comité, estuvieron el presidente del Departamento de Política Tributaria, Carlos Abeledo; y el vicepresidente, Fernando Guntern, quiénes hicieron una presentación sobre las propuestas tributarias para mejorar la competitividad del sector.