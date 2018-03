Para extitular de la UIF, Macri debe ser investigado por su participación en una sociedad offshore

Para la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alicia López, la Justicia debería investigar al presidente Mauricio Macri por su participación en la sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, en 1998. Pese a la defensa que esgrimió el mandatario, la experta antilavado señaló: "Creo que es irregular no declararlo, aunque él diga que no recibió dividendos, que no es necesario declararlos, pero sí que es director de una sociedad offshore", aunque aclaró que “hay que saber más porque a priori tener una sociedad offshore no implica un delito”.

En diálogo con radio La Red, López dijo que “no” le gusta enterarse de que el actual Presidente tiene una cuenta en una empresa offshore, pero insistióo "con que la información que está circulando no es suficiente”.

A su entender, el jefe del Estado debería debería haber declarado que fue director de la firma Fleg Trading Ltd, activa desde 1998 hasta 2008, y fue presidida por su padre, Franco Macri.

Para Alicia López, el Presidente debería haber declarado su participación en la firma, a pesar de que no era accionista. "Creo que es irregular no declararlo, aunque él diga que no recibió dividendos, que no es necesario declararlos, pero sí que es director de una sociedad offshore", explicó. Y reclamó: “debe abrirse una investigación judicial” por todo tipo de delito.

"No sabemos si estamos ante un delito tributario o frente a lavado de dinero, o cuando estuvo como jefe de gobierno puede haber algún tipo de corrupción o algo por el estilo", indicó.