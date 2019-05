Para evitar que se diluya, el Gobierno empieza el acuerdo con Gobernadores

Mientras espera la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner, la Casa Rosada apura las rondas bilaterales con los gobernadores, en busca de apoyo a su plataforma de 10 puntos para darle tranquilidad a los mercados. También ayer cayó bien la reacción de uno de los posibles presidenciables, como el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien acotó cada una de las políticas, a tal punto que recomendó al Gobierno a negociar ya mismo con el FMI la sostenibilidad de la deuda.

El primer paso será en estos días cuando reciba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a otro mandatario que no esté encarando una campaña provincial. También se esperanzan con que Lavagna u otro presidenciable mantenga una bilateral en la Casa Rosada con Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. A tres meses de las PASO, el presidente Mauricio Macri busca el respaldo de todo el arco político local, luego de que actores del mercado local habrían solicitado semejante gesto para estabilizar el peso y el riesgo país. El jefe de Estado quiere que los posibles candidatos develen si piensan ir al default, luego de que su gestión firmara un programa con el FMI por 56 mil millones de dólares.

Como las candidaturas se oficializarán el 22 de junio, en Casa Rosada no tienen en claro los plazos con los presidenciables para concretar las bilaterales. Pero igualmente están abriendo las puertas. "Hemos tenido muy buenas respuestas a la búsqueda de consensos de (el senador Miguel Ángel) Pichetto, de (el gobernador de Salta Juan Manuel) Urtubey", comentó Frigerio ayer a radio La Red. El funcionario resaltó la respuesta de Lavagna. "También hoy el doctor (Roberto) Lavagna dio una primera respuesta a este llamado del Presidente y también es positiva porque no objetó ninguno de los puntos, sino que los aclaró", remarcó.

Estoy preparando la respuesta a @mauriciomacri por su correo. Le enviaré mis consideraciones a los puntos que plantea, como lo hice la semana pasada por telefono. Incluiré además la última versión del documento #Consenso19, nuestra propuesta para cambiar esta dura realidad. pic.twitter.com/s0Xf5Et5Fw — Roberto Lavagna (@RLavagna) 7 de mayo de 2019

Propio de una campaña electoral, en Casa Rosada esperan que los posibles candidatos agreguen puntos sobre producción, Pymes, crecimiento… Y después de las bilaterales podrían haber conferencias de prensa, tal como ocurrió durante las negociaciones para el pacto fiscal.

El ministro es uno de los negociadores de este acuerdo que propone el Gobierno, para tranquilizar el mercado al menos hasta las elecciones de octubre, cuando Macri jugará su reelección. Peña y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también están al frente de las conversaciones con la oposición. Macri aparecería recién cuando todo este cerrado, y no participaría de ninguna bilateral. Aunque esto puede cambiar si la ex presidenta decide dialogar, tal como dijo su ex secretario general, Oscar Parrilli.

Según fuentes del Gobierno, "en el mercado nadie piensa que Cristina (Fernández de Kirchner) vaya a firmar". En Casa Rosada observaban las distintas reacciones del kirchnerismo: "al principio decían que no los invitábamos, y los invitamos; decían que este acuerdo son 10 mandamientos y, en la carta, Macri aclaró que pueden agregar ideas o cambiar alguno de los puntos". El ministro Frigerio ayer mantuvo que "en principio debería plantear qué es lo que ella piensa en la búsqueda de estos consensos básicos" y remarcó que "por supuesto siempre está abierta la puerta para conversar mano a mano".

Entretanto, la Casa Rosada promueve que el acuerdo fue bien recibido entre los empresarios y los diversos cultos. Sin embargo, no promovieron ningún apoyo de los gremios. Macri envió la carta a la cúpula de la CGT, que en estas horas piensa en convocar a un paro general.

A su vez, en Gobierno ayer estaban mirando nuevas encuestas, luego de que tres semanas atrás trascendiera que Cristina Fernández de Kirchner aventaja por 9 puntos a Macri. Los guarismos que ayer leía el oficialismo mostraban una distancia de 4 puntos y que el Presidente vencía en ballotage. Pero que también la gobernadora María Eugenia Vidal rendía mejor.