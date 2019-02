Para evitar cargos extras, la luz se deberá facturar separada de otros servicios

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) avaló ayer una resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) por la cual se establece que las cooperativas que distribuyen energía deberán facturar por separado esa prestación de otros servicios que ofrezcan. Esta medida beneficiará a 3,1 millones de asociados y consumidores.

Actualmente, de las 501 cooperativas registradas en el INAES, 129 no están cumpliendo con esa normativa y cuentan con un plazo de 10 días para hacerlo. Entre los conceptos ajenos al servicio eléctrico que suelen incluirse en la misma factura se encuentran sepelio, emergencias médicas, bomberos, proveeduría, telefonía fija y móvil, agua potable, internet, servicio de TV digital, gas y tasas municipales, entre otros.

Si los consumidores prestan conformidad, las cooperativas podrán seguir cobrando esos servicios, pero por medio de una factura distinta a la de la electricidad, informaron desde Presidencia.

La comercialización conjunta de la electricidad con otros bienes o servicios diferentes puede constituir violaciones a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

Ayer al mediodía el presidente Mauricio Macri se había reunido con el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para darle seguimiento a ese tema.

Cooperativas con reclamos

El último aumento de las tarifas eléctricas disparó reclamos no solo de los usuarios, sino de las empresas prestadoras del servicio. Es que en el Interior, lejos de la zona de concesión de Edenor y Edesur (Capital Federal y el conurbano bonaerense) algunas distribuidoras avisaron que si trasladan el incremento de los precios mayoristas (el costo propio de la electricidad) se cortará su cadena de pagos.

Particularmente, la que llevó la delantera fue la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (ex Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza -CALF-), quien desde que comenzó 2019 puso el grito en el cielo por la suba del costo de la electricidad (que compra a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico -Cammesa-), que fue de un 26% en febrero y llegará hasta 38,9% en total hasta agosto.

En conversación con El Cronista, Carlos Ciapponi, titular de CALF, comentó: "La materia prima (el costo de generar la electricidad) y los impuestos nacionales representan un 70% de la boleta en Neuquén".

"Nosotros damos facilidades de pagos a nuestros usuarios, y actualmente un 20% está en esa situación. Si trasladamos el aumento mayorista a los clientes, esa cifra llegaría a un 50% de usuarios con atraso, lo que rompe la cadena de pagos y nos haría entrar en una deuda multimillonaria con Cammesa, que cobra intereses con la tasa pasiva de los bancos como referencia", explicó.

Asimismo, Ciapponi habló ayer en FM La Patriada y consideró: "No se puede trasladar más los precios a los usuarios, no lo pueden pagar. La manera en que se determina el precio de la energía en la Secretaria de Energía no tiene nada que ver con la realidad que vive la mayoría de los vecinos en Argentina".

Ciapponi, además, se quejó de que el costo de la electricidad que pagan se ajustó en un 2500% en tres años. En marzo de 2016 CALF pagaba $ 6 millones para abastecer a sus usuarios, mientras que ahora abona $ 150 millones. "Es un hecho sin antecedentes", dijo.

Otro de las críticas de Ciapponi fue la iniciativa del Gobierno de eliminar o separar en las facturas los cargos extras que adosan algunas prestatarias en el Interior, como otros servicios públicos (agua y gas) e incluso sepelios.

CALF ofrece en Neuquén sepelios en un sistema solidario por una cuota mensual familiar voluntaria (no obligatoria) de $ 100 por un servicio que, según su titular, cuesta $ 70.000. "Nuestro servicio de sepelios es uno de los mejores de la Argentina", postuló.