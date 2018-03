Para el abogado de Pérez Corradi, puede ser que su cliente "se entregue hoy"

El abogado Carlos Broitman, defensor del financista Ibar Pérez Corradi, adelantó que “hoy va a haber muchas novedades” y admitió que “puede ser que se entregue” el acusado de ser “coautor” del triple crimen de General Rodríguez.

“Durante el día de hoy va a haber muchas novedades. No he hablado con él, pero si me llama, le puedo decir que nos encontramos en la puerta de Comodoro Py. Espero que se entregue, puede ser que se entregue”, afirmó.

En diálogo con radio Vorterix, el abogado explicó que “hubo cambios en los lineamientos sobre las investigaciones”, y resaltó que la nueva administración de la provincia de Buenos Aires “está llevando adelante una gestión ejemplar”.

Además, contó que alrededor de las 10.30 llegará a Buenos Aires, desde la ciudad uruguaya de Punta del Este, y se reunirá en los Tribunales Federales de Comodoro Py con los jueces que se encuentren de turno para tratar la situación de Pérez Corradi.

“Si me llama, se va a acortando la distancia. Tengo que hablar con los jueces, tenemos que respetar las instituciones, tenemos que respetar a los funcionarios y a los auxiliares de la Justicia como la doctora (Patricia, ministra de Seguridad) Bullrich, que está haciendo un trabajo probo”, dijo antes por radio La Red.

Broitman aseguró que “la situación jurídica del país cambió” y que hoy hay “una política de Estado para luchar contra el narcotráfico”, que genera otro panorama para su cliente.

El abogado explicó además que Pérez Corradi decidió fugarse hace cuatro años porque “consideró que no se daban las condiciones en los Tribunales de Mercedes, que eran parciales en esa investigación, y que iba a ser un chivo expiatorio”.

Además, señaló que su cliente “tiene pruebas de su inocencia” en la causa del triple crimen, y que “hay que dejar que se defienda, que no haya influencia a los testigos, ni de un lado ni del otro”.

Pérez Corradi, alias ‘Peludo‘, ‘Pelado‘ y ‘Chiquito‘, está imputado como ‘coautor‘ por el crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), ocurrido el 7 de agosto de 2008 en General Rodríguez y que dejó al descubierto el negocio ilegal de la efedrina, precursor químico para la fabricación de metanfetaminas.