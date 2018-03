Para el Gobierno, visita de Obama genera “expectativa positiva” sobre la Argentina

La confirmación de la visita del presidente de Estados Unidos, Barck Obama, a la Argentina fue tomada como una buena señal por el Gobierno de Mauricio Macri, que aseguró la decisión “genera expectativa positiva” sobre el país.

“Hay una gran expectativa positiva sobre la Argentina. Hay distintas oportunidades que ven los distintos países en el mundo, pero también hay un signo de pregunta porque Argentina ha tenido muchas idas y vueltas en el pasado y nos preguntan qué va a ser distinto esta vez", afirmó la canciller al deslizar una crítica sobre la política exterior del kirchnerismo.

Para Malcorra se trata de un gesto político “muy importante”, al argumentar que “no tener una relación con la primera potencia del mundo es una oportunidad perdida”.

“Desde lo gestual, desde lo político es una señal muy importante que el presidente (Obama) haya decidido venir, y desde lo práctico esperamos que también lo sea”, sentenció en conversación con radio Mitre.

En este sentido, el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, coincidió que en ese país hay “mucha expectativa” con el nuevo rol de la Argentina en la política regional, luego de confirmarse la visita.

“El presidente Obama me lo dijo en ocasión de presentar las cartas credenciales. Me comentó la charla que tuvo el vicepresidente (Joe) Biden con el presidente (Mauricio) Macri sobre la recuperación del rol de la Argentina en la política regional. Hay mucha expectativa, porque Argentina estuvo teniendo con algunos países, no solo con Estados Unidos, muy poca relación”, afirmó.

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario afirmó que desde “2011 o 2012” los mecanismos bilaterales entre ambos países “están absolutamente congelados”, y dijo que es “difícil de entender” esa situación.

“Es muy difícil de entender qué es lo que se gana al escindirse de la relación con cualquier país del mundo, pero sobre todo con los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo”, sostuvo.

Fuente: Agencias