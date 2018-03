Para el Gobierno, eliminación de aranceles a tecnología generará "empleo de calidad"

El secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, afirmó hoy que la eliminación de aranceles para la importación de computadoras, oficializada este lunes en el en el Boletín Oficial, tiene por objetivo “la generación de empleo de calidad, mejorar la competitividad y profundizar el camino de la productividad”.

“Esta medida contribuye básicamente a mejorar la productividad y generar empleos de calidad”, señaló Mayer a Télam.

En este sentido, añadió que “casi todas las pymes y los emprendedores del país necesitan notebooks y computadoras para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina”, y agregó: “Las computadoras son un insumo básico para todas las tareas productivas y también para la educación, la investigación y las familias”.

El costo de la tecnología afecta “la competitividad de toda la economía y no puede ser una barrera para los cientos de miles de jóvenes emprendedores que desean tener sus propios proyectos, y que deben contar con el apoyo del Estado para realizarlos”.

A modo de ejemplo, recordó que “en el sector de software en industrias vinculadas con la economía del conocimiento hay pleno empleo y una gran proyección. En 2016 el empleo del sector creció 8,9% y se crearon 7.000 nuevos puestos de trabajo”.

“Al tomar esta decisión pusimos foco, además, en acompañar a los trabajadores en la transición, y quienes resultaron afectados ya están en proceso de ser incorporados a nuevas compañías, que tienen proyectos de inversión sustentables aprobados por el Ministerio de Producción y crearán empleos de calidad, como en el caso de Visuar Samsung”, indicó Mayer.

El Programa de Transformación Productiva que “llevamos adelante en conjunto los Ministerios de Trabajo y de Producción busca que los puestos de trabajo del sector serán absorbidos por nichos más competitivos, y tenemos el compromiso de no soltarle la mano a nadie”, aseveró el funcionario.

“Según la última encuesta nacional sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación realizada por el Indec, el 67% de los hogares tiene acceso a una computadora, mientras que en Chile el nivel de penetración se acerca del 85%”, aclaró.

El Gobierno publicó hoy el decreto 117 que eliminará desde mañana el arancel de 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país, como también el arancel de 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras a partir del 1 de abril.

La medida se enmarca en las excepciones que tienen los países miembros del Mercosur para reducir los aranceles a diversos bienes, entre ellos los relacionados a tecnología.

La eliminación del arancel del 35%, prevista a partir de abril, incluye a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos.